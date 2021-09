Dieta delle 8 ore a tempo limitato per perdere 4 kg: come funziona e cosa si mangia

Salute e benessere Diete

La dieta delle 8 ore a tempo limitato con digiuno intermittente per perdere fino a 4 kg in 3 giorni è semplice da seguire. Si tratta di un regime dietetico sano ed equilibrato per perdere peso. In particolare la dieta a tempo limitato prevede un digiuno di otto ore al giorno. Otto ore utili per mangiare e sedici ore di obbligatorio digiuno. Si può fare per tre fino ad un massimo di 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì. Per alleggerire l’impegno fisico e metabolico consigliamo di avere un approccio graduale al regime alimentare. Per abituarsi alla dieta delle otto ore è bene incominciare con un massimo di 3 giorni alla settimana.Dieta delle 8 ore: come funziona?Durante la dieta delle 8 ore a tempo limitato, l’ultimo pasto deve essere compiuto tra le 16:00 e le 18:00 a seconda che si ammetta di mangiare alle 8:00 o alle 10:00 per la prima volta nella giornata. Questa dieta contraddice l’indicazione comunemente ammessa da medici e nutrizionisti dei tre pasti fondamentali più due spuntini al dì. Inoltre la dieta delle otto ore è sconsiglia per chi è sottoposto a importanti stress fisici (come può essere l’allattamento) che pretendono un costante apporto energetico. Alcune categorie di persone vengono escluse dalla dieta tenendo conto delle ore di prolungate di digiuno che essa impone. Difficile pensare, per esempio, che chi lavora al mattino, con turni anche molto anticipati, possa resistere allo stress fisico mentre il corpo è a digiuno da 10 o 14 ore.Dieta delle 8 ore a tempo limitato: cosa si mangia?La dieta delle 8 ore a tempo limitato consente di mangiare, uova, salmone, yogurt, fette biscottate integrali ed alctri alimenti. La dieta delle 8 ore a tempo limitato prevede porzioni piccole di qualsiasi alimento senza soddisfare mai incondizionatamente gli attacchi di fame. Questo, associato alla limitazione oraria importante, rende la dieta delle 8 ore estremamente impegnativa.La dieta delle otto ore è basta su digiuno intermittente e fonda il suo dimagrimento sullo sfruttamento delle risorse di grasso.Perchè la dieta delle 8 ore può far dimagrire fino a 4 kg in 3 giorni? Il corpo nelle 16 ore di digiuno consuma ciò che ha mangiato e attinge dalle scorte di grasso, questa fruizione di grasso “di scorta” sta alla base della perdita di peso. Tuttavia non è escluso che ritornando ad un’alimentazione ordinaria il peso non aumenti con la stessa velocità con cui è calato. Durante le 16 ore di digiuno intermittente è consentito solo idratarsi bevendo acqua, tè e caffè. La dieta delle 8 ore è utile quindi per impedire l’accumulo di grassi nel corpo e accelerare il metabolismo. L’ideale, per seguire alla lettera questa dieta, è fare colazione entro le 9 della mattina, uno spuntino il pomeriggio (dopo 8 ore di digiuno) e poi la sera una cena leggera. La colazione deve essere ricca e nutriente, dopodiché procederemo con le 8 ore di digiuno, uno spuntino a base di frutta e una cena a base di proteine e verdure.Dieta delle 8 ore a tempo limitato per perdere 4 kg: menù della dieta dei 3 giorni:PRIMO GIORNO: Colazione: uno yogurt magro, 2 fette biscottate integrali con marmellata, una banana, un caffè. Spuntino del pomeriggio: un’arancia e una mela. Cena: un trancio di salmone al vapore, broccoli romani cotti al vapore tutto condito con olio a crudo e limone, una fetta di pane. SECONDO GIORNO: Colazione: una tazza di latte, 2 fette biscottate integrali con marmellata, una banana, un caffè. Spuntino del pomeriggio: una spremuta di arancia e una pera. Cena: petto di pollo alla piastra, spinaci bolliti conditi con olio a crudo e limone, una fetta di pane. TERZO GIORNO: Colazione: uno yogurt magro, 2 fette biscottate integrali con marmellata, una banana, un caffè. Spuntino del pomeriggio: una spremuta di arancia e 3 noci. Cena: minestrone di verdure, due uova sode, una fetta di pane.

