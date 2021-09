Marina di Modica, da oggi i lavori per il rifacimento del moletto

Economia Modica

Da oggi i lavori per il rifacimento del moletto di Marina di Modica. Sono iniziati questa mattina i lavori per il recupero del moletto di Marina di Modica. Sul posto il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, l’assessore alle manutenzioni, Giorgio Belluardo, il direttore dei lavori Carmelo Amore e il RUP Enzo Terranova. La durata degli stessi, salvo imprevisti meteorologici, sarà di poche settimane. “Dopo un lunghissimo iter burocratico, il Comune di Modica ha ottenuto dal Demanio l’autorizzazione a poter intervenire. Dopo aver messo in sicurezza la struttura, verrà rifatta la pavimentazione utilizzando delle basole di pietra locale, installata una recinzione e messe le panchine. Il moletto vivrà di nuova vita, sarà anche un punto panoramico ed una zona dove rilassarsi guardando il mare, una sorta di prolungamento del lungomare”.Oggi è stata anche la giornata in cui è stata ammainata la Bandiera Blu da Piazza Mediterraneo. La FEE infatti ha chiuso ufficialmente la stagione 2021 ordinando l’ammainabandiera e dando l’appuntamento al 2022, quando Modica conta di esserci e bissare lo straordinario risultato di quest’anno.

