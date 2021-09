Cucina Ricette

Ricetta polpette di zucchine e ricotta Ricetta polpette di zucchine e ricotta

La ricetta delle polpette di zucchine e ricotta è facile da preparare, bastano pochi ingredienti e pochi passaggi per la preparazione. Vediamo quali ingredienti occorrono per la ricetta delle polpette di zucchine:zucchine 800 gParmigiano Reggiano DOP da grattugiare 100 gRicotta vaccina 80 gPangrattato 30 gUova 1Timo q.b.Sale fino q.b.Pepe nero q.b.PER INFARINARESemola di grano duro rimacinata q.b.PER FRIGGEREOlio di semi di arachide q.b.Ricetta polpette di zucchine:Per preparare le polpette di zucchine cominciate lavando accuratamente le zucchine e privandole delle estremità. Grattugiatele con una grattugia a fori medi, ponetele in un colino posto al di sopra di una ciotola e salate leggermente. Posizionate al di sopra delle zucchine un piattino, e sopra di esso ponete un peso. Lasciate le zucchine così coperte a scolare per almeno un'ora: in questo modo perderanno moltissima acqua. Schiacciatele ulteriormente con un cucchiaio. Poi rovesciate le zucchine così spurgate su un canovaccio pulito, arrotolatelo a caramella intorno alle zucchine e strizzate bene. Le zucchine perderanno così le ultime tracce di acqua. Ponetele in una ciotola e unite la ricotta. Unite anche il Parmigiano e mescolate bene poi aggiungete le foglioline di timo. Infine versate l'uovo e il pangrattato. Mescolate accuratamente per amalgamare tra loro tutti gli ingredienti. Regolate di sale e di pepe. Lavorate ancora l’impasto con le mani finché risulterà omogeneo e abbastanza consistente da poter formare una palla. Procedete adesso a formare le vostre polpette prelevando 20 g di impasto per ciascuna e modellandole per ottenere la classica forma rotonda e leggermente schiacciata.Friggete le polpette fino a doratura. Scolatele e ponetele ad asciugare su un vassoio ricoperto di carta paglia o carta assorbente, poi cospargete con i fiocchi di sale. Le vostre polpette di zucchine sono pronte per essere gustate ben calde

La ricetta delle polpette di zucchine e ricotta è facile da preparare, bastano pochi ingredienti e pochi passaggi per la preparazione. Vediamo quali ingredienti occorrono per la ricetta delle polpette di zucchine:

zucchine 800 g

Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare 100 g

Ricotta vaccina 80 g

Pangrattato 30 g

Uova 1

Timo q.b.

Sale fino q.b.

Pepe nero q.b.

PER INFARINARE

Semola di grano duro rimacinata q.b.

PER FRIGGERE

Olio di semi di arachide q.b. Ricetta polpette di zucchine:

Per preparare le polpette di zucchine cominciate lavando accuratamente le zucchine e privandole delle estremità. Grattugiatele con una grattugia a fori medi, ponetele in un colino posto al di sopra di una ciotola e salate leggermente. Posizionate al di sopra delle zucchine un piattino, e sopra di esso ponete un peso. Lasciate le zucchine così coperte a scolare per almeno un'ora: in questo modo perderanno moltissima acqua. Schiacciatele ulteriormente con un cucchiaio. Poi rovesciate le zucchine così spurgate su un canovaccio pulito, arrotolatelo a caramella intorno alle zucchine e strizzate bene. Le zucchine perderanno così le ultime tracce di acqua. Ponetele in una ciotola e unite la ricotta. Unite anche il Parmigiano e mescolate bene poi aggiungete le foglioline di timo. Infine versate l'uovo e il pangrattato. Mescolate accuratamente per amalgamare tra loro tutti gli ingredienti. Regolate di sale e di pepe. Lavorate ancora l’impasto con le mani finché risulterà omogeneo e abbastanza consistente da poter formare una palla. Procedete adesso a formare le vostre polpette prelevando 20 g di impasto per ciascuna e modellandole per ottenere la classica forma rotonda e leggermente schiacciata. Friggete le polpette fino a doratura. Scolatele e ponetele ad asciugare su un vassoio ricoperto di carta paglia o carta assorbente, poi cospargete con i fiocchi di sale. Le vostre polpette di zucchine sono pronte per essere gustate ben calde