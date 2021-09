Le foto del film Cyrano di Joe Wright girato a Scicli

Attualità Cinema

Attesa a Scicli, Noto e in Sicilia per l’uscita del film Cyrano di Joe Wright, girato, nelle scene finali, dentro l’antica chiesa matrice di San Matteo. Il film sarà nelle sale il 25 dicembre 2021. Intanto, la Eagle Pictures ha pubblicato i primi incantevoli scatti delle scene girate dentro il duomo che sovrasta Scicli. La produzione cinematografica è stata ospitata dalla giunta Giannone, grazie al lavoro della Film Commission voluta dall’amministrazione. Le immagini in anteprima del nuovo film di Joe Wright, Cyrano, vedono protagonisti Peter Dinklage e Haley Bennett. Noto e Scicli sono le due città che hanno fatto da set al film ambientato nella Francia del Seicento.

