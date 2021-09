Appuntamenti Diocesi

La solennità dell'Addolorata a Monterosso Almo

Stanno proseguendo, così come da programma, le celebrazioni in onore di Maria Santissima Addolorata, regina e patrona principale di Monterosso Almo. Oggi, in particolare, sarà celebrata la festa dell’esaltazione della Croce con la celebrazione eucaristica delle 19,30 che, dopo la recita del Rosario, le litanie e la coroncina all’Addolorata, sarà presieduta da mons. Salvatore Burrafato. Alle 20,30, è in programma la solenne adorazione della Croce. Domani, invece, è il giorno in cui cade la solennità liturgica della beata Vergine Addolorata. Alle 10 ci sarà la celebrazione eucaristica per gli ammalati che sarà celebrata da don Enzo Fatuzzo. Alle 19,30 la celebrazione presieduta da don Salvatore Mallemi. E’ prevista l’accensione della lampada votiva alla santa patrona da parte del sindaco della città di Buscemi, Rossella La Pira.A conclusione, poesie e canti alla Vergine Santissima in ricordo della corista Santina Accomando. Sempre in memoria di quest’ultima, è in programma un concerto tenuto dalla corale parrocchiale Maria Santissima Addolorata con la partecipazione della corale Regina Coeli di Giarratana. Giovedì, invece, giornata dedicata a Maria fonte di luce e di vita. Alle 19,30 si terrà la santa messa presieduta da don Marco Diara. Durante la celebrazione, saranno benedetti i bambini battezzati nel corso dell’anno. Alle 21, inoltre, lo spettacolo musicale a cura dell’amministrazione comunale. Si prosegue venerdì con la giornata che avrà per titolo “Con Maria adoriamo Gesù”. Alle 9 lodi ed esposizione eucaristica per tutta la giornata, alle 19,15 benedizione eucaristica, alle 19,30 santa messa presieduta da don Marco Fiore.La serata si concluderà alle 21 con un altro spettacolo musicale curato dall’Amministrazione comunale. In queste giornate, intanto, prosegue l’azione di pulizia straordinaria tutt’attorno al santuario portata avanti dall’impresa ecologica Busso Sebastiano che gestisce il servizio di igiene ambientale in paese.

