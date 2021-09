Tecnologie WhatsApp

WhatsApp, come scoprire se qualcuno ti spia e come fermarlo WhatsApp, come scoprire se qualcuno ti spia e come fermarlo

WhatsApp e il trucchetto per scoprire se qualcuno ti spia e come fermarlo. Vediamo cosa fare per sgamare gli spioni sulla chat di WhatsApp. Esiste un trucchetto per capire se si viene spiati e quante volte al giorno. Questo metodo non comporta nessun costo aggiuntivo ed è semplice e sicuro. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta. Il primo suggerimento da seguire per evitare di essere spiati è sicuramente attivare un blocco schermo del nostro dispositivo cellulare. In questo modo, si limitano sicuramente accessi indesiderati all’app. Tuttavia, c’è una seconda possibilità che i furbetti più curiosi possono usare a nostra insaputa ed è legata a Whatsapp Web. Se effettuiamo l’accesso ad un pc, magari non di nostra proprietà alla versione web, altre persone possono accedere alle nostre conversazioni anche se non diamo il nostro permesso, visto che una volta inserito il codice sul pc, l’app è associato automaticamente a un determinato account. Inoltre, basterà restare semplicemente nei paraggi. Questa tecnica possono attuarla coinquilini o colleghi che condividono lo stesso ufficio con noi. Per loro, visto che non hanno più bisogno di identificare l’app con il codice QR sarà un gioco da ragazzi visualizzare le nostre chat.WhatsApp: come fermare chi spia il tuo account?Per evitare accessi indesiderati alle conversazioni presenti sull’applicazione, si possono controllare gli accessi dalle impostazioni. Basterà andare sul menù principale e scegliere “Whatsapp Web”. In questo modo si apre una finestra dal titolo “Computer” che mostra tutti gli orari degli accessi alla versione Web disponibile dal pc. È possibile, in aggiunta, effettuare anche la disconnessione da Whatsapp Web. Bisogna agire per portare a termine questa operazione direttamente dall’app, sia per i dispositivi dotati di sistema operativo Android, sia iOS. Accedendo alla schermata in cui è stilata la lista dei browser che hanno accesso alle chat, si potrà cliccare sul pc che intendiamo scollegare premendo per qualche secondo. Successivamente, comparirà l’opzione “Disconnetti” e il gioco è fatto. Dopo aver effettuato la disconnessione, per accedere all’app, si dovrà reinserire il codice QR.

WhatsApp e il trucchetto per scoprire se qualcuno ti spia e come fermarlo. Vediamo cosa fare per sgamare gli spioni sulla chat di WhatsApp. Esiste un trucchetto per capire se si viene spiati e quante volte al giorno. Questo metodo non comporta nessun costo aggiuntivo ed è semplice e sicuro. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta. Il primo suggerimento da seguire per evitare di essere spiati è sicuramente attivare un blocco schermo del nostro dispositivo cellulare. In questo modo, si limitano sicuramente accessi indesiderati all’app. Tuttavia, c’è una seconda possibilità che i furbetti più curiosi possono usare a nostra insaputa ed è legata a Whatsapp Web. Se effettuiamo l’accesso ad un pc, magari non di nostra proprietà alla versione web, altre persone possono accedere alle nostre conversazioni anche se non diamo il nostro permesso, visto che una volta inserito il codice sul pc, l’app è associato automaticamente a un determinato account. Inoltre, basterà restare semplicemente nei paraggi. Questa tecnica possono attuarla coinquilini o colleghi che condividono lo stesso ufficio con noi. Per loro, visto che non hanno più bisogno di identificare l’app con il codice QR sarà un gioco da ragazzi visualizzare le nostre chat. WhatsApp: come fermare chi spia il tuo account?

Per evitare accessi indesiderati alle conversazioni presenti sull’applicazione, si possono controllare gli accessi dalle impostazioni. Basterà andare sul menù principale e scegliere “Whatsapp Web”. In questo modo si apre una finestra dal titolo “Computer” che mostra tutti gli orari degli accessi alla versione Web disponibile dal pc. È possibile, in aggiunta, effettuare anche la disconnessione da Whatsapp Web. Bisogna agire per portare a termine questa operazione direttamente dall’app, sia per i dispositivi dotati di sistema operativo Android, sia iOS. Accedendo alla schermata in cui è stilata la lista dei browser che hanno accesso alle chat, si potrà cliccare sul pc che intendiamo scollegare premendo per qualche secondo. Successivamente, comparirà l’opzione “Disconnetti” e il gioco è fatto. Dopo aver effettuato la disconnessione, per accedere all’app, si dovrà reinserire il codice QR.