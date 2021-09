Mangiare questi alimenti riduce rischio malattie cardiache

Salute e benessere Nutrizione

Malattie cardiache, cioccolato e latticini riducono il rischio di questa condizione. I risultati suggeriscono che mangiare in modo regolare yogurt e piccole quantità di formaggio potrebbe ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, proprio a causa del processo di fermentazione di questi alimenti. Anche piccole quantità di cioccolato possono ridurre i rischi di problemi al cuore. Contrariamente alle vecchie teorie dove l’alto contenuto di grassi saturi è rischioso per la salute del cuore, il recente studio ha scoperto che alcuni latticini avevano un un effetto protettivo. Mangiare almeno 200 grammi di yogurt al giorno porta un rischio inferiore di questa condizione, rispetto a chi non mangiava yogurt. Anche il formaggio è utile in quantità moderate per la prevenzione.È stato riscontrato che mangiare tra i 20 e i 45 grammi di cioccolato al giorno, da metà a un’intera barretta di cioccolato da 1,5 once, ha i maggiori benefici. Mangiare di più non era collegato a una migliore salute del cuore. Tuttavia gli esperti raccomandano di consumare almeno 10 grammi di cioccolato per non assumere troppi zuccheri o calorie in eccesso per controbilanciare i benefici per la salute del cuore. Sebbene lo studio più recente non abbia fatto distinzione tra i tipi di cioccolato, studi precedenti suggeriscono che il cioccolato fondente potrebbe essere l’opzione migliore per la salute del cuore, poiché è più ricco di flavanoli, antiossidanti e altri nutrienti benefici. Il cioccolato al latte, al contrario, tende ad essere più ricco di zuccheri aggiunti e grassi lavorati, troppi dei quali possono essere dannosi per la salute.

