Lega Sicilia Ars: ora al lavoro per la Sicilia e i siciliani

Confronto proficuo con il gruppo parlamentare all’ARS, ora al lavoro per la Sicilia e i siciliani. Stamattina ho riunito il gruppo della Lega Sicilia all’ARS. E’ stata l’occasione per fare il punto su tutti i temi di rilievo che verranno affrontati in Assemblea Regionale alla ripresa dei lavori in aula e per avere la conferma della propositività che anima i nostri parlamentari nel confronto con i singoli territori. Mi fa anche piacere rimarcare come vi siano un eccellente spirito di squadra e rapporti personali improntati sulla reciproca stima e fiducia, cosa ci rende politicamente ancora più forti. Nel 2021 il gruppo della Lega Sicilia al Parlamento siciliano è cresciuto tantissimo, questi numeri importanti sono il primo indice di quanto le nostre idee abbiano attecchito tra i siciliani e di quanto meritino di essere concretizzate.Per quest’ultimo anno di legislatura a Palermo oggi abbiamo tutti convenuto sulla forte e rinnovata responsabilità di cui ci facciamo carico da qui alle elezioni regionali del novembre 2022, una responsabilità, appunto, confortata dalla consistenza del gruppo parlamentare della Lega Sicilia e di cui, ovviamente, il governo regionale dovrà tenere conto.

