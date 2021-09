Appuntamenti Modica

A Modica il COuntry REstart fest Sicilia: 3 giorni con balli western e giochi A Modica il COuntry REstart fest Sicilia: 3 giorni con balli western e giochi

Galllery

Modica, Capitale europea del Cioccolato, ospita il COuntry REstart fest Sicilia dal 17 al 19 settembre 2021. Cresce l’attesa a Modica per la seconda edizione del COuntry REstart fest Sicilia, momento ludico e di promozione del vivere country, ma soprattutto tappa nazionale delle gare sportive ASI CONI, essendo il ballo western, disciplina riconosciuta. L’evento è rivolto a tutti i ballerini, famiglie, giovani e adulti e non ultimo ai loro amici a quattro zampe con iniziative entusiasmanti che restituiranno divertimento, spensieratezza ,possibilità di aggregazione e voglia di sentirsi sempre più uniti in un unico spirito che è sempre quello, il migliore: lo spirito country.

Modica, Capitale europea del Cioccolato, ospita il COuntry REstart fest Sicilia dal 17 al 19 settembre 2021. Cresce l’attesa a Modica per la seconda edizione del COuntry REstart fest Sicilia, momento ludico e di promozione del vivere country, ma soprattutto tappa nazionale delle gare sportive ASI CONI, essendo il ballo western, disciplina riconosciuta. L’evento è rivolto a tutti i ballerini, famiglie, giovani e adulti e non ultimo ai loro amici a quattro zampe con iniziative entusiasmanti che restituiranno divertimento, spensieratezza ,possibilità di aggregazione e voglia di sentirsi sempre più uniti in un unico spirito che è sempre quello, il migliore: lo spirito country.