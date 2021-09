Dieta Eleonora Daniele: ecco come Ã¨ dimagrita 20 kg

Salute e benessere Gossip

La dieta di Eleonora daniele, la bellissima conduttrice televisiva che è tornata in forma dopo l'ultima gravidanza riuscendo a perdere fino a 20 kg. Ma come ci è riuscita? Ecco la dieta di Eleonora Daniele Nel periodo post gravidanza, come ha raccontato, ha perso alcuni chili, ma da gennaio in poi è riuscita grazie alla sana alimentazione e a un po’ di attività fisica, che sono alle basi di qualunque dieta, a tornare in forma perdendo fino a 20 kg. La sua non è considerata una dieta nel vero senso della parola, semplicemente sta attento a quello che mangia. Infatti, consuma pasti sani senza particolari eccessi o abbuffate, limitando il consumo di zuccheri ed evita i dolci, sebbene affermi di amarli molto. Soltanto grazie allo sport e a una disciplina, quale aeroboxe che fonde insieme boxe e padel con il marito, è riuscita a perdere i chili in più accumulati durante il periodo della gravidanza. Ama mangiare, ma preferisce optare per il consumo di cibi sani.La dieta di Eleonora Daniele: beneficiUn regime alimentare come quello seguito dalla nota conduttrice permette di tornare in forma, soprattutto dopo il periodo della gravidanza e può essere d’aiuto a molte mamme che stanno affrontando le difficoltà di questa fase e che vogliono, in qualche modo, riappropriarsi della propria linea. La dieta della popolare conduttrice le ha permesso, non solo di perdere i chili di troppo che ha accumulato con la gravidanza, ma anche di tornare in forma stando ben attenta a quello che consuma e alla sua alimentazione. La dieta di Eleonora Daniele è molto bilanciata ed equilibrata, al punto che non si lascia andare a particolari eccessi o stravizi. Nel suo regime si consumano esclusivamente alimenti sani, quali pesce, proteine, tantissima frutta e verdura, a cominciare dagli smoothie e dai frullati che la conduttrice consuma a colazione. Predilige una alimentazione sana e ha evitato del tutto i dolci che sono una delle cause principali dei chili in eccesso.Insieme alla dieta, ha aggiunto un po’ di attività fisica in modo da tornare in forma in breve tempo. Praticando sport e anche stando dietro alla sua bambina che la fa correre in continuazione, la conduttrice è riuscita a tornare in forma smagliante. Inoltre, afferma di bruciare molte calorie proprio grazie a questa dieta, ma anche all’alimentazione sana che consuma.

