Leone d?â‚¬?oro a L'evenement, a Sorrentino il Gran premio della giuria

VENEZIA - L’Evenement di Audrey Diwan (Francia) è il vincitore del Leone d’oro della mostra del cinema di Venezia assegnato dalla giuria presieduta da Bong Joon Ho. Il Gran Premio della Giuria è andato a ’’E’ stata la mano di Dio’’ di Paolo Sorrentino. Questi gli altri riconoscimenti: Leone d’Argento - Premio per la migliore regia a Jane Campion per ’’The Power of The Dog’’ (Nuova Zelanda, Australia); Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile a Penelope Cruz per ’’Madres Paralelas’’ di Pedro Almodovar (Spagna); Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a John Arcilla per ’’On The Job: The Missing 8’’ di Erik Matti (Filippine); Premio Speciale della Giuria a ’’Il buco’’ di Michelangelo Frammartino (Italia, Francia, Germania);Premio per la migliore sceneggiatura a per The Lost Daughter di Maggie Gyllenhaal (Grecia, USA, UK, Israele); Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore emergente a Filippo Scotti per ’’E’ stata la mano di Dio’’ di Paolo Sorrentino (Italia).

