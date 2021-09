Italia Decreto Sostegni bis

Bonus edicole da 4 mila euro: domanda in scadenza il 30 settembre Bonus edicole da 4 mila euro: domanda in scadenza il 30 settembre

Il bonus edicole fino a 4 mila euro è in scadenza il 30 settembre 2021.Il bonus edicole prevede un importo massimo di 4000 euro ed è riservato agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. L’agevolazione è riservata anche alle imprese di distribuzione della stampa che si trovano nei comuni con una popolazione inferiore a 5000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita. Il bonus può essere utilizzato per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa, registratori telematici e dispositivi POS. Può essere richiesto tramite il portale impresainungiorno.gov.it, accedendo tramite SPID, CNS o CIE. Il valore del bonus viene calcolato sulla base degli importi pagati nel corso del 2020 dal titolare di un singolo punto vendita.La scadenza per richiedere il bonus edicole è il 30 settembre.

Il bonus edicole fino a 4 mila euro è in scadenza il 30 settembre 2021.Il bonus edicole prevede un importo massimo di 4000 euro ed è riservato agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. L’agevolazione è riservata anche alle imprese di distribuzione della stampa che si trovano nei comuni con una popolazione inferiore a 5000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita. Il bonus può essere utilizzato per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa, registratori telematici e dispositivi POS. Può essere richiesto tramite il portale impresainungiorno.gov.it, accedendo tramite SPID, CNS o CIE. Il valore del bonus viene calcolato sulla base degli importi pagati nel corso del 2020 dal titolare di un singolo punto vendita. La scadenza per richiedere il bonus edicole è il 30 settembre.