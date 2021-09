Cronaca Catania

Terribile incidente a Catania, auto si ribalta: morte due donne militari di Sigonella

Terribile incidente mortale stamattina a Catania. Due donne militari di Sigonella sono morte. Il sinistro, che riguarda un’auto della base militare americana NAS Sigonella, è avvenuto lungo via Passo del Fico, alla fine della cosiddetta “Asse dei servizi” e nei pressi del carcere di Catania-Bicocca. A essere coinvolte nell’orribile schianto sono due donne, pare afroamericane, entrambi dipendenti (non si sa se fossero civili o militari) della base militare statunitense di Sigonella. Le 2 vittime si trovavano a bordo di un’Alfa Romeo sempre di proprietà del NAS. Dalle prime analisi fatte sul posto, l’utilitaria, per cause ancora in via di accertamento, dopo aver violentemente impattato contro una colonna del passaggio a livello, si è cappottata velocemente, sbalzando con veemenza sull’asfalto sia la conducente, la cui età è ancora sconosciuta, e la passeggera 18enne.L’orribile violenza dello schianto e il successivo cappottamento avrebbero ucciso le 2 donne sul colpo e per tanto inutile sarebbe stato qualsiasi tentativo di intervento da parte degli operatori sanitari del 118. Sul posto, intanto, sono in corso i rilievi da parte della polizia municipale di Catania.

