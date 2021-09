Comunicati

Vaccino, Speranza "Obiettivo 80% entro settembre alla nostra portata"

BOLOGNA - ’’Abbiamo superato 80 milioni e mezzo di dosi di vaccino somministrate. L’obiettivo dell’80% della popolazione da vaccinare entro il mese di settembre è alla nostra portata. Abbiamo superato il 73,5%. Credo che raggiungeremo questo obiettivo anche grazie al lavoro importante del commissario Figliuolo, delle Regioni, dei nostri operatori sanitari, delle farmacie. Ancora la battaglia non è una battaglia facile’’. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo a un’iniziativa di Fofi, Fondazione Cannavò e Utifar a Cosmofarma, alla Fiera di Bologna. ’’I vaccini sono lo strumento fondamentale per metterci alle spalle questa stagione così difficile e aprirne una diversa. E’ chiaro che un momento in cui le persone possono ricominciare a vedersi e stare insieme è un momento bello e di rinascita, di ripartenza. Non dobbiamo abbassare la guardia e dobbiamo soprattutto insistere con la campagna di vaccinazione’’, ha aggiunto.

