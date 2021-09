Scicli, Vincenzo Pelligra: bronzo azzurro ai Campionati Europei Under 21

Attualità Scicli

Un risultato storico per lo sport a Scicli, per la Sicilia e per l'Italia. Lo ha centrato il judoca sciclitano Vincenzo Pelligra, che ha conquistato la medaglia di bronzo ai Campionati Europei di judo junior 2021 a Lussemburgo. Pelligra, 18 anni, 73 Kg, dopo essersi classificato terzo alla European cup juniores di Udine, è riuscito a salire ancora sul podio conquistando il bronzo nella seconda giornata dei Campionati europei judo junior 2021. Ottima la prestazione dell'atleta della Nazionale italiana di Judo Vincenzo Pelligra che, in maniera autorevole, ha sconfitto nella propria Pool lo sloveno Urh Klopic, l’azero Nariman Mirzayev e l’ucraino Rostylav Berezhnyi, meritandosi l’accesso alle semifinali. Sfortunatamente l’incrocio con il rumeno Adrian Sulca ha portato alla sconfitta dell’azzurrino, costretto ad arrendersi all’ippon dell’avversario. Bravo comunque il judo nostrano a venir fuori alla grande nel match per il bronzo contro il tedesco Jano Ruebo, con una splendida proiezione valso il waza-ari.L’assessore allo Sport del Comune di Scicli, Guglielmo Scimonello, plaude alla nuova impresa del 18enne sciclitano Vincenzo Pelligra: "E' un onore e una gioia grande celebrare un atleta che a Scicli è cresciuto sportivamente e agonisticamente. Il terzo posto è un'impresa straordinaria che ci rende felici. Questa medaglia di bronzo è una festa per Scicli e per l'Italia. Vincenzo ci fa sentire fieri e soddisfatti perché la passione con cui gareggia ed i risultati prestigiosi che raggiunge, danno un'immagine davvero positiva e bella di tutto il movimento sportivo della Città di Scicli. Complimenti sinceri a Vincenzo Pelligra, giungano a titolo mio personale, del Sindaco Enzo Giannone e di tutta l'Amministrazione comunale... Grazie per le emozioni che ci hai regalato e auguri di un futuro sempre ricco di successi".

