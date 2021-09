Pantelleria piange Giovanni Errera e Francesco Valenza

Sicilia Ultima ora

Giovanni Errera, di 47 anni, vigile del fuoco in servizio sull’isola e Francesco Valenza, pensionato 86enne. Sono le 2 vittime confermate della violenta tromba d'aria che ha colpito l'isola di Pantelleria ieri venerdì 10 settembre. Erano entrambi in auto. Il vigile del fuoco è stato scaraventato fuori dall’abitacolo della sua Land Rover Defender, un fuoristrada dal peso di oltre due tonnellate che è stato spazzato via dalla furia del vento come un fuscello. Francesco Valenza invece era un pensionato. Entrambi viaggiavano sulla strada costiera di contrada Campobello, quella che porta al Lago di Venere. “Giovanni era un ragazzo coraggioso e tranquillo, un bravo ragazzo – dice Giovanni Rodo, capo distaccamento a Pantelleria -. Sempre sereno. Fumava una sigaretta, prendeva il caffè e un attimo dopo era pronto a partire, con la serenità di chi sa fare il suo mestiere.Non aveva problemi con nessuno, non l’abbiamo visto mai litigare, né alzare la voce. Si faceva volere bene da tutti. Ed era un uomo felice”.

