Dimagrire in fretta senza dieta e gratis! Non è impossibile, ecco il metodo infallibile per dimagrire seguendo semplicemente dei consigli da mettere in pratica ogni giorno. Ecco il metodo infallibile per dimagrire. Per prima cosa bisogna scegliere un giorno della settimana per pesarsi e annotare il peso (preferibilmente di mattina). Poi per avere un aiuto bisogna fare: scarica un App gratuita sul tuo smartphone (una qualsiasi per calcolare le calorie, ce ne sono tantissime) dove dovrai inserire ciò che consumi mentre l’App calcolerà le calorie introdotte; annota quotidianamente quello che mangi in modo da averne il valore calorico che l’applicazione manterrà in memoria. Non dimenticare di annotare anche quello che bevi. Leggere la tabella nutrizionale nelle etichette alimentari può esserti di grande aiuto.Dopo una settimana fai un bilancio tra il peso (uguale, inferiore o maggiore a quello iniziale) e le calorie assunte durante la settimana.A questo punto, saprai se le calorie introdotte sono sufficienti o superiori al tuo fabbisogno per raggiungere e poi mantenere il tuo peso ideale. Si capisce che se vuoi dimagrire bisogna ridurre l’apporto calorico su base settimanale. Voglio specificare di non tenere conto del fabbisogno giornaliero proposto da questo tipo di applicazione, troppe variabili darebbero valori non adeguati a ciascuno: costruitevi il fabbisogno personale con questo semplice metodo.Facilissimo no?Il metodo infallibile per dimagrire in fretta senza dieta e gratis: consigli: non avere fretta di dimagrire: 200/500 grammi a settimana sono sufficienti, tenete conto che sarebbero circa 2 chili al mese e venti chili in 10 mesi! Il che è tantissimo; non conta cosa mangi, ma le calorie che ogni cibo contiene: una alimentazione equilibrata prevede un rapporto equo tra proteine, grassi e zuccheri e tutti sono fondamentali per il benessere, tuttavia, quando conoscerai quante calorie ha un cibo rispetto ad un altro sceglierai con consapevolezza quello che è preferibile; non ti fissare sulle calorie quotidiane: conta l’apporto settimanale, così potrai essere libero di mangiare quello che vuoi senza limitazioni stressanti. Ovviamente se un giorno avrai ecceduto per una cena con gli amici, potrai recuperare semplicemente negli altri giorni.Tutte le App di questo genere ti proporranno anche di fare attività fisica o un certo numero di passi ogni giorno. Giustissimo, l’attività fisica migliora lo stato di salute, ma tieni conto che contribuisce in misura minima alla perdita di peso. Per cui non illuderti di potere mangiare di più solo perché fai attività fisica: le palestre sono piene di gente in sovrappeso! Bevi molta acqua: il nostro corpo ha bisogno di almeno 1,5 litri di acqua al giorno. In estate ancora di più. A bere di più si impara gradatamente: bevi un bicchiere d’acqua con cadenza regolare, indipendentemente dalla sete. Meglio se lontano dai pasti. Vietate le bibite zuccherate e gassate.

