Dimagrire velocemente con la dieta settimanale delle pere: menÃ¹

Dimagrire velocemente con la dieta settimanale delle pere: menù Dimagrire velocemente con la dieta settimanale delle pere: menù

Dimagrire velocemente con la dieta delle pere è semplice, ecco un esempio di menù settimanale completo con le pere. Le pere oltre ad essere un frutto dalle innumerevoli qualità terapeutiche non solo per il dimagrimento, sono ideali in tutti quei casi in cui un organismo stanco e debilitato ha bisogno di un sostegno nutrizionale adeguato. Ma quali sono le proprietà delle pere? Le pere contengono: vitamina A, vitamine del gruppo B (B1, B2, B3, B5 e B6), C, D, K e J, potassio, sodio, fosforo, ferro, magnesio, fluoro e calcio. Insomma le pere sono un vero e proprio cocktail di sostanze benefiche ricostituente adatto anche a chi pratica sport o va in palestra.Dimagrire velocemente con la dieta settimanale delle per: benefici per cuore e intestinoGrazie al grande contenuto di potassio, le pere si rivelano degli alimenti ideali per chi deve seguire un’alimentazione iposodica, come le persone ipertese e chi soffre di calcoli e disturbi renali. Sono, inoltre, molto digeribili e non provocano allergie: anche per questo motivo rientrano tra i primi frutti introdotti durante lo svezzamento dei bambini, che possono giovarsi delle pere per sostenere il loro metabolismo e la loro crescita. La presenza di acqua biologica, fibre, fruttosio e glucosio contribuisce, infine, aiutano a migliorare il transito intestinale in coloro che soffrono di stipsi, soprattutto se consumate molto mature. Una protezione efficace contro l’invecchiamento. Un altro punto forte di questi frutti è rappresentato da una vasta presenza di sostanze antiossidanti e antinfiammatorie (come la quercetina, catechine, lignani e acidi idrossicinnamici), la cui assunzione potrebbe contribuire alla riduzione del rischio di diverse patologie che hanno alla loro base l’infiammazione cronica e uno stress ossidativo eccessivo.Dimagrire velocemente con la dieta settimanale delle pere: esempio menù completoBastano 3 frutti al giorno per dimagrire. A confermare le virtù dimagranti delle pere è stata una ricerca della Shahid Beheshti University of Medical Sciences di Tehran. Gli scienziati iraniani hanno scoperto che l’assunzione giornaliera di alcuni frutti e bevande come 3 mele o 3 pere o pompelmi o tè verde, che sono tutti ricchi di polifenoli, può ridurre significativamente il peso corporeo nelle persone obese.Il dott. Corrado Pierantoni, medico specialista in endocrinologia e malattie del ricambio e nutrizionista clinico a Lanciano (Ch), ha messo a punto un regime alimentare in cui questi preziosi alimenti sono protagonisti della dieta che, se seguita correttamente, può regalare un dimagrimento di circa 2 chili in una settimana. La giornata alimentare prevede 5 pasti al giorno (colazione, spuntino, pranzo, merenda e cena), a cui può essere sommato un aperitivo prima di cena a base di semi oleosi o frutta secca. Le dosi ideali sono: 5 mandorle; 3 gherigli di noci; 8 nocciole; un cucchiaio di pinoli o di semi oleosi vari o di arachidi senza sale. In alternativa alla frutta secca, è possibile fare uno spuntino con 20 grammi di cioccolato fondente.Dimagrire velocemente con la dieta settimanale delle pere: esempio menù completoLUNEDÌ: COLAZIONE: 1 tazza di tè verde; 1 bicchiere di latte HD (senza lattosio); 1 fetta di pane tostato con un velo di marmellata di pere senza zucchero. SNACK ORE 10: 1 mela. PRANZO: Insalata di carciofi crudi con funghi champignon e scagliette di parmigiano; riso integrale con zucca e speck. SNACK ORE 16: 1 pera (o altro frutto di stagione) e 1 tazza di tè verde. CENA: Bocconcini di tacchino al limone; bietole ripassate in padella; 1 fetta di pane integrale tostato. MARTEDÌ: COLAZIONE: 1 tazza di tè verde; 1 yogurt HD; 1 fetta di pane integrale tostato con 1 fettina di prosciutto crudo magro. SNACK ORE 10: 1 succo di pompelmo. PRANZO: Insalata di radicchio e soncino; pasta con broccoletti saporiti all’aglio e peperoncino. SNACK ORE 16: 1 pera; 1 tazza di tè verde. CENA: Frittata di 2 albumi e 1 tuorlo; finocchi in pinzimonio; 1 fetta di pane integrale tostatoMERCOLEDÌ: COLAZIONE: 1 tazza di tè verde; 1 bicchiere di latte vegetale (o latte HD); 1 cucchiaio di fiocchi di avena e 1 frutto o caffè. SNACK ORE 10: 1 fettina di pane integrale con 30 g di bresaola. PRANZO: Insalata di mele, carote e finocchi; zuppa di farro e lenticchie con bietoline. SNACK ORE 16: 1 tazza di tè verde; 1 pera. CENA: Parmigiana di melanzane leggera con pomodoro fresco, mozzarella e basilico; spinaci al vapore con succo di limone; 1 fetta di pane tostato. GIOVEDÌ: COLAZIONE: 1 tazza di tè verde; 1 bicchiere di latte di soia (o latte HD) e 1 fettina di pane integrale tostato con un velo di marmellata di mele. SNACK ORE 10: 1 spremuta di melograno. PRANZO: Insalata di radicchio e finocchi; crema di ceci con tocchetti di prosciutto crudo. SNACK ORE 16: 1tazza di tè verde; 1 pera. CENA: Spezzatino di polpa di maiale con dadini di mele; zucca con scagliette di mandorle; 1 fettina di pane integrale tostatoVENERDÌ: COLAZIONE: 1 tazza di tè verde; 1 yogurt vegetale; 1 cucchiaio di bastoncini di fiocchi di avena; 1 pera. SNACK ORE 10: 1 succo di pompelmo. PRANZO: Insalata mista; pasta con pomodorini e alici. SNACK ORE 16: 1 tazza di tè verde; 2 kiwi. CENA: Merluzzo in umido con cipolla, cicoria e pinoli; 1 fetta di pane integrale tostato. SABATO: COLAZIONE: 1 tazza di tè verde; 1 bicchiere di latte vegetale (o latte HD); 3 biscotti secchi; 1 mela. SNACK ORE 10: 1 succo d’uva. PRANZO: Insalata verde con pere, formaggio e noci; pasta con verza, aglio e peperoncino. SNACK ORE 16: 1 tazza di tè verde; 1 pompelmo. CENA: Vellutata di porri e patate; straccetti di vitello con funghi; 1 piccola fetta di pane integrale tostato. DOMENICA: COLAZIONE: 1 tazza di tè verde; 1 fetta di ciambellone fatto in casa. SNACK ORE 10: 2 mandarini. PRANZO: Insalata di finocchi e radicchio; pasta con ragù di verdure. SNACK ORE 16: 1 tazza di tè verde; 1 pera. CENA: Insalata mista; hamburger di manzo al piatto con patate allo yogurt

