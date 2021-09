Bonus da 800 euro per lavoratori agricoli: domanda in scadenza

Il bonus da 800 euro per lavoratori agricoli si potrà ancora richiedere entro il 30 settembre 2021. Il bonus per lavoratori agricoli, previsto dal decreto Sostegni bis, rientra tra i bonus in scadenza questo mese. Il bonus è riservato ai dipendenti del settore agricoltura. Ma vediamo nel dettaglio a chi spetta il bonus da 800 euro e chi può fare domanda entro il 30 settembre:

Ha lavorato almeno 50 giorni effettivi nel settore agricolo;

Non ha un contratto a tempo indeterminato;

Non percepisce pensione.