Bonus da 1.600 euro per lavoratori stagionali: domanda in scadenza

Italia Decreto Sostegni bis

Il bonus da 1.600 euro per i lavoratori stagionali previsto dal Decreto Sostegni bis si potrà richiedere tramite domanda entro il 30 settembre. Si tratta di uno dei tanti bonus in scadenza a fine mese. Il bonus di 1600 euro, destinato ai lavoratori stagionali, è entrato in vigore lo scorso 25 giugno. Al bonus possono accedere tutti i lavoratori stagionali appartenenti al settore del turismo e a quelli degli stabilimenti termali, ma anche i lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e lavoratori dello spettacolo. La domanda deve essere inoltrata all’INPS o tramite l’assistenza di un patronato. Chi ha ricevuto la prima tranche di aiuti di 2400 euro non dovrà presentare una nuova domanda, se continuano ad esserci i requisiti richiesti.La data di scadenza è il 30 settembre 2021.

