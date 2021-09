PelÃ¨ in Terapia Intensiva: "non vedo l'ora di giocare di nuovo"

Dal mondo Calcio

Pelè in Terapia Intensiva: "non vedo l'ora di giocare di nuovo"

La leggenda del calcio brasiliano Pelè è ancora in terapia intensiva. L'80enne brasiliano ha subito un intervento chirurgico per rimuovere un sospetto tumore al colon. Il tre volte campione del mondo ricoverato all'Albert Einstein Hospital di San Paolo dal 31 agosto ha postato su Instagram "non vedo l'ora di giocare di nuovo". La scoperta di un sospetto tumore durante un esame di routine a Bailey.

