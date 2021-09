Mummifica la madre per prendere la sua pensione: orrore in Austria

Dal mondo Esteri

Orrore in Austria. Un uomo di 66 anni mummifica la madre per prendere il suo assegno sociale La donna, 89 anni, è deceduta nel giugno 2020. Il figlio, 66 anni, ha confessato di avere prima congelato il corpo e poi di averlo imbalsamato. E' accaduto nella regione del Tirolo. Lo ha riferito la polizia austriaca. "Le indagini hanno rivelato che questa donna di 89 anni e' morta nel giugno 2020 e che suo figlio di 66 anni aveva conservato il corpo per continuare a ricevere l'assegno sociale", ha spiegato la polizia in una nota. L'episodio è avvenuto a Innsbruck. L'uomo ha confessato di aver congelato il cadavere e poi di averlo imbalsamato. Al fratello che chiedeva notizie sulla madre diceva che era affetta da demenza senile e che era stata ricoverata

