Cronaca Ultima Ora

Tromba d'aria a Catania Tromba d'aria a Catania

Tromba d'aria a Catania pochi minuti fa. La zona più colpita dal tornado Tondo Gioieni. Pioggia, vento e grandine in pochi minuti sono caduti 67mm di pioggia a Riposto, 34mm a Calatabiano, 31mm a Nunziata di Mascali e messo in ginocchio la città e in particolare il centro storico etneo. In piazza San Francesco d’Assisi, la ringhiera di un balcone si è completamente staccata da un palazzo adiacente la chiesa dell’Immacolata, NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Tromba d'aria a Catania pochi minuti fa. La zona più colpita dal tornado Tondo Gioieni. Pioggia, vento e grandine in pochi minuti sono caduti 67mm di pioggia a Riposto, 34mm a Calatabiano, 31mm a Nunziata di Mascali e messo in ginocchio la città e in particolare il centro storico etneo. In piazza San Francesco d’Assisi, la ringhiera di un balcone si è completamente staccata da un palazzo adiacente la chiesa dell’Immacolata, NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO