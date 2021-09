Cronaca Comiso

Incendio in abitazione a Comiso: a fuoco una caldaia

Un incendio è scoppiato oggi intorno a mezzogiorno in un’abitazione di via Caricarao a Comiso. Le fiamme sono divampate da una caldaia. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco. Fortunatamente non ci sono stati feriti ma la famiglia ha dovuto lasciare la casa. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco. Sul posto sé intervenuta la Polizia Municipale. (Foto Assenza)

