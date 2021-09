Attualità Modica

Il maltempo è arrivato nel ragusano: pioggia su Modica

Il maltempo previsto da giorni in Sicilia è arrivato nel ragusano. A Modica è arrivata una pioggia battente che in pochi minuti ha trasformato le strade in fiumi.

