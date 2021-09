Sicilia Catania

Franco Battiato tribute a Catania: viaggio nell'universo musicale Franco Battiato tribute a Catania: viaggio nell'universo musicale

Un viaggio nell'universo musicale e poetico di Franco Battiato con un concerto evento per la conclusione dell'edizione 2021 del Festival Lirico dei Teatri di Pietra presso il Teatro greco romano di Catania, ultimo palcoscenico del musicista poeta. Non accenna a diminuire l'eco dei successi riscossi questa estate dal Festival Lirico dei Teatri di Pietra, la manifestazione, giunta al suo terzo anno di attività, che si è svolta nei principali siti archeologici siciliani catturando oltre 20 mila spettatori con una varietà davvero straordinaria di proposte artistiche di qualità, consacrandosi come una tra le più importanti e variegate manifestazioni musicali italiane.Il 27 Settembre, alle 20.30, il Festival Lirico dei Teatri di pietra conclude la fortunata e acclamata edizione 2021 con un concerto - evento presso il "Teatro nero", il Teatro greco romano di Catania, che è stato l'ultimo palcoscenico per il musicista poeta, Franco Battiato, che nel 2017 saluta il suo amato pubblico proprio tra le millenarie rocce "nere" dell'Odeon etneo. L'evento conclusivo della prestigiosa kermesse artistico musicale sarà un viaggio nell'universo poetico e musicale di Franco Battiato con la partecipazione di Rita Botto, Daniela Spalletta, Lucia Sardo, Salvo La Rosa e l'ensemble orchestrale in residence del Festival Lirico dei teatri di Pietra.Franco Battiato ha attraversato il mondo della canzone popolare arricchendola a dismisura, intercettando moltissimi ascoltatori e altrettanti artisti di percorsi diversi, ma sempre vicini alla sua sensibilità. Il "Franco Battiato Tribute" sarà un abbraccio, non una celebrazione, sostenuto dalla potenza espressiva di un’arte, appunto, vastissima e stupefacente. Un viaggio che non è finito e continua attraverso l’immensa eredità artistica di Battiato e le voci degli artisti che lo amano. Festival Lirico dei Teatri di Pietra: potete girare il mondo, o venire a visitarlo, in Sicilia!

Un viaggio nell'universo musicale e poetico di Franco Battiato con un concerto evento per la conclusione dell'edizione 2021 del Festival Lirico dei Teatri di Pietra presso il Teatro greco romano di Catania, ultimo palcoscenico del musicista poeta. Non accenna a diminuire l'eco dei successi riscossi questa estate dal Festival Lirico dei Teatri di Pietra, la manifestazione, giunta al suo terzo anno di attività, che si è svolta nei principali siti archeologici siciliani catturando oltre 20 mila spettatori con una varietà davvero straordinaria di proposte artistiche di qualità, consacrandosi come una tra le più importanti e variegate manifestazioni musicali italiane. Il 27 Settembre, alle 20.30, il Festival Lirico dei Teatri di pietra conclude la fortunata e acclamata edizione 2021 con un concerto - evento presso il "Teatro nero", il Teatro greco romano di Catania, che è stato l'ultimo palcoscenico per il musicista poeta, Franco Battiato, che nel 2017 saluta il suo amato pubblico proprio tra le millenarie rocce "nere" dell'Odeon etneo. L'evento conclusivo della prestigiosa kermesse artistico musicale sarà un viaggio nell'universo poetico e musicale di Franco Battiato con la partecipazione di Rita Botto, Daniela Spalletta, Lucia Sardo, Salvo La Rosa e l'ensemble orchestrale in residence del Festival Lirico dei teatri di Pietra. Franco Battiato ha attraversato il mondo della canzone popolare arricchendola a dismisura, intercettando moltissimi ascoltatori e altrettanti artisti di percorsi diversi, ma sempre vicini alla sua sensibilità. Il "Franco Battiato Tribute" sarà un abbraccio, non una celebrazione, sostenuto dalla potenza espressiva di un’arte, appunto, vastissima e stupefacente. Un viaggio che non è finito e continua attraverso l’immensa eredità artistica di Battiato e le voci degli artisti che lo amano. Festival Lirico dei Teatri di Pietra: potete girare il mondo, o venire a visitarlo, in Sicilia!