Sicilia Covid

Covid Sicilia, 973 nuovi positivi: altri 80 contagi a Ragusa

Sono 973 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 20.810 tamponi processati in Sicilia. L'incidenza scende di poco al 4,7 ieri era al 4,8%. Sono questi i dati del bollettino del Ministero della Salute di oggi 10 settembre 2021. L'isola resta sempre al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita dal Veneto con 618 casi. Gli attuali positivi sono 26.353 con un decremento di 836 casi. I guariti sono 1.791 mentre si registrano altre 18 vittime che portano il totale dei decessi a 6.543. La regione Sicilia comunica che i decessi dichiarati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: 3 l'8 settembre, 3 il 7 settembre, 1 il 6 settembre, 1 il 5 settembre, 1 il 4 settembre, 1 primo settembre, 1 il 31 luglio, 1 il 17 luglio.Sul fronte ospedaliero sono adesso 901 i ricoverati, 25 in meno rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 108, 9 in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 338, Catania 174 Messina 129, Siracusa 79, Ragusa 80, Trapani 96, Caltanissetta 1, Agrigento 39, Enna 37.

