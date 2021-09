Dimagrire con la dieta dell'uva: menÃ¹ settimanale

Salute e benessere Diete

Dimagrire con la dieta dell'uva: menù settimanale Dimagrire con la dieta dell'uva: menù settimanale

Dimagrire con la dieta dell'uva è semplice. Si tratta di una dieta ideale a settembre. La dieta dell’uva sfrutta le proprietà disintossicanti e diuretiche di questo frutto per favorire l’eliminazione delle tossine e aiutare la perdita di peso. Il tutto senza soffrire la fame e mantenendo sempre il giusto livello di principi nutritivi. Ricordiamo infatti che l’uva è ricca di sostanze utili al nostro organismo: grandi quantità di acqua, vitamine, sali minerali e antiossidanti come flavonoidi e polifenoli tra cui il resveratrolo, utile a fluidificare il sangue e ad abbassare il colesterolo. Questa dieta promette non solo perdita di peso (circa 2 kg in una settimana) ma anche disintossicazione, eliminazione dei liquidi in eccesso, difese immunitarie più forti e migliore aspetto della pelle.La dieta dell'uva è una dieta che può essere seguita per depurare l'organismo anche in un weekendo 2/3 giorni in mezzo alla settimana oppure per una settimana intera o due. Nel primo caso c’è chi consuma anche solo uva (naturalmente in grandi quantità nel corso della giornata) mentre a chi decide di seguirla per un’intera settimana si consiglia in genere di aggiungere anche altri tipi di alimenti. A seconda dei casi si possono consumare yogurt magro, latte di soia o formaggio vegetale, pasta, riso, pane integrale, carne, pesce, uova o affettati.La cura dell’uva o ampeloterapia finalizzata alla pura disintossicazione, invece, prevede di consumare esclusivamente succo d’uva o acini interi (si deve mangiare tutto, buccia e semi compresi) per 2-3 giorni se fatta in autonomia o più a lungo ma solo se sotto controllo medico.Dimagrire con la dieta dell’uva, menù settimanaleLunedì:Colazione: centrifugato di verdure, latte di soia e uvaPranzo: verdure e uvaCena: verdure e uvaMartedìColazione: centrifugato di verdure, latte di soia e uvaPranzo: verdure e uvaCena: verdure e uvaMercoledì:Colazione: pane integrale, latte di soia o vegetale e uvaPranzo: pasta integrale con olio extravergine di oliva e uvaCena: petto di pollo e uvaGiovedì:Colazione: pane integrale, latte di soia o vegetale e uvaPranzo: riso integrale con olio extravergine di oliva e uvaCena: uova e uvaVenerdì:Colazione: pane integrale, latte di soia o vegetale e uvaPranzo: pasta integrale con olio extravergine di oliva e uvaCena: pesce al forno e uvaVenerdì:Colazione: pane integrale, latte di soia o vegetale e uvaPranzo: riso integrale con olio extravergine di oliva e uvaCena: affettati e uvaSabato:Colazione: pane integrale, latte di soia o vegetale e uvaPranzo: pasta integrale con olio extravergine di oliva e uvaCena: feta di tacchino e uvaPer gli spuntini di metà mattina e metà pomeriggio si può optare per succo d’uva fresco o uva in grappoli. Nel week end gli spuntini possono essere di più sempre a base di uva oppure con tè verde.

Dimagrire con la dieta dell'uva è semplice. Si tratta di una dieta ideale a settembre. La dieta dell’uva sfrutta le proprietà disintossicanti e diuretiche di questo frutto per favorire l’eliminazione delle tossine e aiutare la perdita di peso. Il tutto senza soffrire la fame e mantenendo sempre il giusto livello di principi nutritivi. Ricordiamo infatti che l’uva è ricca di sostanze utili al nostro organismo: grandi quantità di acqua, vitamine, sali minerali e antiossidanti come flavonoidi e polifenoli tra cui il resveratrolo, utile a fluidificare il sangue e ad abbassare il colesterolo. Questa dieta promette non solo perdita di peso (circa 2 kg in una settimana) ma anche disintossicazione, eliminazione dei liquidi in eccesso, difese immunitarie più forti e migliore aspetto della pelle. La dieta dell'uva è una dieta che può essere seguita per depurare l'organismo anche in un weekendo 2/3 giorni in mezzo alla settimana oppure per una settimana intera o due. Nel primo caso c’è chi consuma anche solo uva (naturalmente in grandi quantità nel corso della giornata) mentre a chi decide di seguirla per un’intera settimana si consiglia in genere di aggiungere anche altri tipi di alimenti. A seconda dei casi si possono consumare yogurt magro, latte di soia o formaggio vegetale, pasta, riso, pane integrale, carne, pesce, uova o affettati.La cura dell’uva o ampeloterapia finalizzata alla pura disintossicazione, invece, prevede di consumare esclusivamente succo d’uva o acini interi (si deve mangiare tutto, buccia e semi compresi) per 2-3 giorni se fatta in autonomia o più a lungo ma solo se sotto controllo medico. Dimagrire con la dieta dell’uva, menù settimanale

Lunedì:

Colazione: centrifugato di verdure, latte di soia e uva

Pranzo: verdure e uva

Cena: verdure e uva

Martedì

Colazione: centrifugato di verdure, latte di soia e uva

Pranzo: verdure e uva

Cena: verdure e uva

Mercoledì:

Colazione: pane integrale, latte di soia o vegetale e uva

Pranzo: pasta integrale con olio extravergine di oliva e uva

Cena: petto di pollo e uva Giovedì:

Colazione: pane integrale, latte di soia o vegetale e uva

Pranzo: riso integrale con olio extravergine di oliva e uva

Cena: uova e uva

Venerdì:

Colazione: pane integrale, latte di soia o vegetale e uva

Pranzo: pasta integrale con olio extravergine di oliva e uva

Cena: pesce al forno e uva

Venerdì:

Colazione: pane integrale, latte di soia o vegetale e uva

Pranzo: riso integrale con olio extravergine di oliva e uva

Cena: affettati e uva Sabato:

Colazione: pane integrale, latte di soia o vegetale e uva

Pranzo: pasta integrale con olio extravergine di oliva e uva

Cena: feta di tacchino e uva

Per gli spuntini di metà mattina e metà pomeriggio si può optare per succo d’uva fresco o uva in grappoli. Nel week end gli spuntini possono essere di più sempre a base di uva oppure con tè verde.