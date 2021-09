Dieta dottor Nowzaradan per perdere tanti chili: menÃ¹ da 800 calorie

Salute e benessere Diete

La dieta del dottor Nowzaradan per perdere tanti chili: menù da 800 calorie. La dieta del dottor Nowzaradan è stata pensata dal famoso dottore americano di origini iraniane per soggetti che devono perdere tanti chili. Il dottor Nowzaradan è uno dei maggiori esperti negli Stati Uniti di trattamento dell’obesità e chirurgia bariatrica, diventato famoso grazie al programma Vite al Limite trasmesso su Real Time. La dieta Nowzaradan costituisce un vero e proprio regime alimentare a basso contenuto di carboidrati e ad alto contenuto proteico.Dieta dottor Nowzaradan per perdere tanti chili: come funziona?La dieta Dott. Nowzaradan elimina i carboidrati, che possono essere assunti esclusivamente con verdure e ortaggi. Il regime alimentare comprende quasi solo proteine, per questo costituisce un intervento drastico. La perdita di peso è dovuta proprio alla riduzione repentina di carboidrati, cibo fritto e alcuni tipi di zuccheri. Il dottor Nowzaradan consiglia di effettuare diversi pasti frugali durante la giornata, aumentando la frequenza per migliorare l’attivazione del metabolismo.Il paziente con obesità cronica deve dimagrire notevolmente prima di potersi sottoporre a qualsiasi tipo di intervento. Non stiamo dunque parlando di una dieta adatta a chi è in sovrappeso e vuole perdere solo qualche chilo. Il regime alimentare pensato da Nowzaradan è particolarmente restrittivo, con un apporto che va da 1200 a 800 calorie al giorno.Dieta Dott. Nowzaradan per perdere tanti chili: menù giornaliero 800 calorieQuesto è il regime alimentare più restrittivo secondo la dieta Nowzaradan, volto a dimagrire perdendo una grande quantità di peso.Colazione: un vasetto di yogurt magro con caffè e thè senza zucchero. Se preferiamo bere del latte, 150 grammi di cornflakes con latte magro.Pranzo: 150 grammi di lenticchie, ceci oppure 150 grammi di carne bianca. In aggiunta, 150 grammi di verdura o 50 grammi di insalata condite con 1 cucchiaio di olio. Un frutto fresco a conclusione.Cena: 150 grammi di pesce alla griglia escludendo salmone e sardine. Possiamo optare anche per 150 grammi di certosino o ricotta di mucca, con 150 grammi di verdura non amidacea. Gli snack durante la giornata si riducono, possiamo optare per un uovo sodo, una zucchina cruda o un cucchiaio di crusca di avena tra i pasti.

