Economia Vittoria

Nessun rinnovo pass zona blu a Vittoria: dove telefonare per cambio targa Nessun rinnovo pass zona blu a Vittoria: dove telefonare per cambio targa

Il Comando Polizia Municipale rende noto che i titolari di pass per le zone blu con scadenza il 30 settembre prossimo non dovranno presentare alcuna nuova istanza di rinnovo. L’Ufficio preposto, infatti, sta procedendo alla verifica della persistenza dei requisiti previsti e provvederà a contattare direttamente gli utenti interessati non appena sarà possibile ritirare il nuovo pass, entro le prossime settimane e, comunque, prima della scadenza prevista. Gli utenti che avessero necessità di richiedere la variazione del veicolo autorizzato (cambio numero di targa) sono invitati a comunicarlo tempestivamente all’Ufficio preposto chiamando il numero 0932-514823 e concordando un appuntamento per assolvere alle formalità necessarie al cambio richiesto.

Il Comando Polizia Municipale rende noto che i titolari di pass per le zone blu con scadenza il 30 settembre prossimo non dovranno presentare alcuna nuova istanza di rinnovo. L’Ufficio preposto, infatti, sta procedendo alla verifica della persistenza dei requisiti previsti e provvederà a contattare direttamente gli utenti interessati non appena sarà possibile ritirare il nuovo pass, entro le prossime settimane e, comunque, prima della scadenza prevista. Gli utenti che avessero necessità di richiedere la variazione del veicolo autorizzato (cambio numero di targa) sono invitati a comunicarlo tempestivamente all’Ufficio preposto chiamando il numero 0932-514823 e concordando un appuntamento per assolvere alle formalità necessarie al cambio richiesto.