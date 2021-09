Modica, lettura dei contatori idrici casa per casa

Attualità Modica

Modica, lettura dei contatori idrici. I letturisti in servizio casa per casa. Considerata la necessità di procedere in tempi brevi alla lettura dei contatori idrici, al fine di una corretta fatturazione degli importi da pagare, il Comune di Modica ha affidato il servizio a una ditta esterna che assicurerà il rilevamento delle letture dei contatori. Invito gli utenti - ha dichiarato il Sindaco Ignazio Abbate - a collaborare con l'operatore, il quale prima di eseguire la lettura dei contatori all’interno delle abitazioni, dovrà mostrare il cartellino di riconoscimento e l’autorizzazione che deve essere su carta intestata del Comune. L’elenco degli operatori incaricati è stato consegnato alle forze dell’ordine in caso di eventuali accertamenti.

