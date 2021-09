Forte maltempo e rischio nubifragi in Sicilia: allerta meteo

Attualità Meteo

Forte maltempo e temporali in arrivo in Sicilia. Secondo le previsioni meteo sono in arrivo forti piogge e in alcune zone, domani, sabato 11 settembre, c'è il rischio di nubifragi. Una saccatura depressionaria "transiterà tra venerdì e il weekend sul basso Tirreno e sarà in grado di influenzare il tempo dapprima in Sardegna e successivamente sull'estremo Sud Italia, con rovesci e temporali anche di forte intensità e locali nubifragi, in graduale attenuazione domenica", spiegano i meteorologi di 3Bmeteo. Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana ha inoltre diffuso un avviso per il rischio meteo idrogeologico e idraulico per temporali, valido fino alle 24 di domani, sabato 11 settembre.Ecco cosa si legge sul sito della protezione Civile della Sicilia: dal primo mattino di domani, sabato 11 settembre 2021, e per le successive 24-30 ore, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori nord-orientali. i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

