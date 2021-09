Salute e benessere Diete

Dieta vegetariana equilibrata: cosa mangiano i vegetariani?

La dieta vegetariana equilibrata si basa sul ridotto consumo di alimenti di derivazione animale e la totale assenza di alimenti di origine animale nella dieta. Di seguito: il menu settimanale della dieta vegetariana equilibrata, cosa mangiano i vegetariani, le origini del movimento vegetariano e approfondimenti utili per iniziare questa dieta. Seguire l’alimentazione vegetariana può essere rischioso per chi non fa attenzione a scongiurare eventuali carenze alimentari altrimenti è una dieta sicura. La dieta vegetariana equilibrata che vi presentiamo con un esempio di menu settimanale tipo latto-ovo-vegetariano è semplice e la possono provare tutti senza rischi. Dieta vegetariana: ecco cosa mangiano i vegetariani?

Iniziare la dieta vegetariana è sempre una scelta felice basta sapere cosa mangiano i vegetariani. Spesso la scelta di seguire una dieta vegetariana è basata in parte su motivi di salute e in parte sul rispetto verso le altre specie animali. Le basi del movimento vegetariano in Europa, la Vegetarian Society, nata in Inghilterra nel 1908, si fondano proprio su solidi principi etici e salutistici. Tant’è che il movimento vegetariano nacque in opposizione al colonialismo europeo accusato di sfruttare uomini, ma soprattutto gli animali, solo per alimentare sprechi e lusso. I vegetariani però esistevano già da tempo in Asia, dove le principali discipline religiose e filosofiche – Induismo, Buddismo e Taoismo – portano a non consumare carne. Non a caso, il Paese con il più alto numero di vegetariani al mondo è l’India, patria dell’Induismo. Dieta vegetariana equilibrata: Cosa mangiano i vegetariani?

Tutti i vegetariani non mangiano carne, il resto degli alimenti di cui si nutrono dipende dal tipo di vegetariano di cui parliamo. Secondo la piramide dell’alimentazione, una dieta vegetariana equilibrata quotidiana dovrebbe prevedere il consumo di 6 porzioni di cereali, 5 porzioni di legumi e frutta secca, 4 porzioni di verdura, 2 porzioni di frutta e due di grassi.

Dieta equlibrata vegetariana: cosa mangiano i vegetariani e il menù settimanale

Si può iniziare la dieta vegetariana anche in modo radicale senza alcun effetto collaterale, soprattutto nel caso di una dieta latto-ovo-vegetariana. Bisogna però fare attenzione nel lungo termine ad assumere tutte le vitamine e minerali utili a restare in salute; anche ricorrendo agli integratori alimentari se necessario.” Dieta vegetariana equlibrata: menù settimanale

Questo esempio di dieta vegetariana equilibrata con menu settimanale è stato presentato con 5 pasti quotidiani, ma si tratta di un dettaglio che va personalizzato in base alle proprie esigenze.

Esempio dieta vegetariana equilibrata

Menu settimanale di Lunedì

COLAZIONE: 1 frutto di stagione (250 g) + 1 yogurt magro (125 ml) + 5 mandorle + 1 té verde o caffè espresso.

SPUNTINO MATTINA: 25 g pane integrale + 1 uovo sodo + 30 g avocado + 10 g maionese di lupini.

PRANZO: 70 g pasta a scelta + 100 g salsa di pomodoro condita con origano, sale e un cucchiaio di olio evo.

SPUNTINO POMERIGGIO: 1 frutto di stagione (250 g) + 3 biscotti + 1 tisana.

CENA: 140 g tempeh al curry + 50 g patate lesse e 100 g fagiolini conditi con spezie e un cucchiaio di olio evo. Esempio dieta vegetariana equilibrata

Menu settimanale di Martedì

COLAZIONE: 1 frutto di stagione (250 g) + 1 tazza di latte (250 ml) + 2 noci + 30 g di cereali.

SPUNTINO MATTINA: 25 g pane di segale + 15 g marmellata + 200 ml spremuta a scelta (arancia, melograno, pompelmo).

PRANZO: 70 g risotto + funghi porcini condito con prezzemolo, sale e olio evo.

SPUNTINO POMERIGGIO: una manciata di uvetta e arachidi + 1 tisana.

CENA: 200 g Farinata di ceci + Insalata di finocchi e arance da condire con olio e sale. Esempio dieta vegetariana equilibrata§

Menu settimanale di Mercoledì

COLAZIONE: 1 frutto di stagione (250 g) + 1 yogurt magro (125 ml) + 1 cucchiaino di semi di chia + 1 té verde o caffè espresso.

SPUNTINO MATTINA: 1 pezzo di pizza margherita al taglio.

PRANZO: 70 g quinoa + 200 g zucchine saltate in padella con olio, spezie e sale + insalata verde.

SPUNTINO POMERIGGIO: 1 té + 4 biscotti integrali.

CENA: 125 g mozzarella di bufala + 50 g pane bianco.

Esempio dieta vegetariana equilibrata

Menu settimanale di Giovedì

COLAZIONE: 1 frutto di stagione (250 g) + 1 yogurt magro (125 ml) + 15g farro soffiato + 1 té verde o caffè espresso.

SPUNTINO MATTINA: 25 g pane integrale + 1 uovo sodo + pomodoro a fette.

PRANZO: 70 g pasta a scelta + 100 g salsa di pomodoro condita con origano, sale e un cucchiaio di olio evo.

SPUNTINO POMERIGGIO: 250 ml spremuta con frutta di stagione + 3 noci

CENA: 140 g tofu alla griglia + verdure miste grigliate condite con spezie e un cucchiaio di olio evo. Esempio dieta vegetariana equilibrata

Menu settimanale di Venerdì

COLAZIONE: 1 frutto di stagione (250 g) + 200 ml latte + 3 biscotti integrali + 1 té verde o caffè espresso.

SPUNTINO MATTINA: 2 arance di grandezza media.

PRANZO: 70 g orecchiette + cime di rapa condite con olio evo e sale.

CENA: Pizza vegetariana al piatto.

Esempio dieta vegetariana equilibrata

Menu settimanale di Sabato

COLAZIONE: 1 frutto di stagione (250 g) + 1 yogurt magro (125 ml) + 15g cereali + 1 té verde o caffè espresso.

SPUNTINO MATTINA: 25 g pane integrale + 1 fetta di affettato di tempeh.

PRANZO: 70 g pasta a scelta + 40 g pesto genovese.

SPUNTINO POMERIGGIO: 1 frutto di stagione (250 g) + 1 fetta biscottata integrale con un velo di marmellata.

CENA: 140 g burger di soia + Insalata di cavolfiore lesso. Esempio dieta vegetariana equilibrata

Menu settimanale di Domenica

COLAZIONE: 1 frutto di stagione (250 g) + 4 noci + 1 té verde o caffè espresso.

SPUNTINO MATTINA: 25 g pane integrale + 10g burro d’arachidi.

PRANZO: 70 g pasta a scelta + 100g lenticchie condite con spezie, sale e un cucchiaio di olio evo.

SPUNTINO POMERIGGIO: 1 frutto di stagione (250 g) + 1 tisana.

CENA: 3 polpette vegetali di spinaci e quinoa + carote alla julienne condite con aceto balsamico olio evo e sale.