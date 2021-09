Lavoro Comune Ragusa

Lavoro Ragusa: Comune cerca personale per asili nido comunale

Pubblicato un avviso per individuare personale non dirigenziale per la copertura di n.4 posti di Assistente all'infanzia cat. C e n. 4 posti di Operatore socioassistenziale cat. B1 presso asili nido comunali. Il 23 Settembre 2021 la scadenza per la presentazione delle istanze. Il Settore X - Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane, rende noto che è stato pubblicato un avviso a mezzo del quale è indetta una procedura speciale ( c.d. stabilizzazione), finalizzata all’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1 del D.lgs. n. 75/2017 e s.m.i. per la copertura di n. 4 posti di Assistente all'infanzia cat. C e n. 4 posti di Operatore socioassistenziale cat. B1 presso gli asili nido comunali.Il testo dell’avviso e lo schema di domanda da presentare entro il 23 settembre prossimo, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

