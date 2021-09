Marina di Modica, lavori al moletto

Economia Modica

Partono i lavori di riqualificazione del moletto. Partiranno martedi 14 settembre i lavori di recupero e riqualificazione del moletto di Marina di Marina di Modica. A darne l’annuncio il Sindaco, Ignazio Abbate, e l’assessore alle Manutenzioni, Giorgio Belluardo che seguirà da vicino ogni fase dei lavori. Gli interventi cambieranno radicalmente il volto del moletto che questa Amministrazione non ha mai avuto nelle proprie disponibilità visto che risulta sequestrato da tantissimi anni. Dopo un lunghissimo iter burocratico, il Comune di Modica ha ottenuto dal Demanio l’autorizzazione a poter intervenire. Verrà intanto messo in sicurezza, cosa mai fatta praticamente da quando è stata realizzata l’opera. Quindi verrà rifatta la pavimentazione utilizzando delle basole di pietra locale, installata una recinzione e messe le panchine che lo faranno diventare una sorta di prosecuzione del lungomare Buonarroti.“Finalmente possiamo intervenire sul moletto – commenta il Primo Cittadino – dopo anni che non possiamo accedervi. Grazie a questi lavori il moletto vivrà una nuova vita, diventerà un nuovo posto di aggregazione ed una ideale prosecuzione del lungomare. Insieme all’Assessore Belluardo contiamo di concludere il tutto in poche settimane”.

