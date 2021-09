Economia Modica

Presto a Modica un nuovo parco per tutta la famiglia. Continuano senza sosta i lavori per la realizzazione del nuovo parco di Via Fontana a Modica. Circa 11 mila metri quadrati di zona a verde che prevede la realizzazione di un anello della lunghezza di 500 metri, una pista di pattinaggio a rotelle, un anfiteatro con palco, una bambinopoli attrezzata oltre al campetto di calcio già esistente e alla predisposizione per ospitare eventi e fiere. La zona sarà interamente illuminata ed usufruibile sempre. Al suo servizio anche un ampio parcheggio. Il parco occupa la zona che ospitava il mercato boario e al suo interno tornerà a vivere anche la storica fontana che nacque con la costruzione della struttura il secolo scorso.Questa mattina il Sindaco ha effettuato un sopralluogo per constatare di persona l’avanzamento dei lavori: “Sono rimasto molto soddisfatto di quello che ho visto – ha commentato il Primo Cittadino – perché stiamo realizzando una struttura veramente importante con pochi eguali in Sicilia. Quando è stata progettata è stata pensata per tutta la famiglia. Ci sarà la pista per la corsa o la passeggiata, la zona per i più piccoli, quella per i ragazzi che amano pattinare o andare in skate o semplicemente la zona per chi vuole rilassarsi seduto su di una panchina. Particolare non da poco è infatti il contesto in cui è inserito il parco. A pochi passi dal centro storico ma immerso in una splendida cornice naturale che ne rendono il luogo ideale per le attività fisiche all’aria aperta.Ci saranno anche gli attrezzi ginnici montati, sulla falsariga di quelli che abbiamo installato nei vialetti di Marina di Modica. Inoltre sarà possibile ospitarvi fiere, eventi, mercatini visto che i vialetti dispongono della predisposizione per gli attacchi elettrici. Infine sarà un luogo di spettacolo grazie all’anfiteatro con il palco, adatto ad ospitare concerti ed opere teatrali. L’opera verrà consegnata alla Città entro la fine di quest’anno”.

