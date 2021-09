Attualità Meteo

Maltempo in arrivo, temporali da domani anche a Ragusa

Una nuova perturbazione con piogge e temporali sparsi è in arrivo domani pomeriggio in Sicilia. Le ioppge arriveranno nel pomeriggio di domani anche a Ragusa. Lo annunciano le previsioni meteo. Il dipartimento della Protezione Civile ha annunciato un'allerta meteo gialla in tutta l'isola per domani. I primi temporali sono attesi a partire da domani pomeriggio/sera sulla Sicilia tirrenica e ionica, con fenomeni di moderata intensità. Poi nella giornata di sabato il maltempo si espanderà anche nel resto dell'isola. In provincia di Ragusa sono previsti temporali di breve durata, probabilmente nelle ore centrali della giornata, ma non si escludono localmente fenomeni di moderata intensità. Più interessata dai fenomeni sarà la fascia ionica dove gli accumuli potrebbero essere localmente abbondanti.Domenica dovrebbe registrarsi un leggero miglioramento del tempo, ma ci sarà ancora la possibilità di temporali (meno diffusi rispetto a sabato) in particolare nelle zone interne, comprese quelle del ragusano.

