Asp Ragusa, vaccini per tutti nelle scuole medie e superiori

Ragusa - I Centri vaccinali dell’Asp di Ragusa all’interno delle scuole medie e superiori della provincia da oggi 9 settembre saranno pronti per vaccinare contro il Covid19 gli studenti da 12 anni in su che ancora non l’hanno fatto. I ragazzi potranno ricevere la somministrazione dei vaccini anche senza prenotazione. Oltre agli studenti potranno effettuare il vaccino i loro genitori, gli insegnanti e il personale non docente che non hanno ancora effettuato il vaccino. È questa la decisione della Direzione Generale che insieme alla Direzione provinciale scolastica ha messo in campo per aumentare la percentuale di vaccinazione nella popolazione studentesca e non che non si è vaccinata. L’obiettivo prioritario, al momento, è quello di vaccinare i giovani tra 12 e 19 anni, in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico 2021-22, così l’Azienda entra nel mondo scolastico per una ripresa in sicurezza. Si parte con l’istituto d’istruzione superiore “Guglielmo Marconi” di Vittoria – dalle ore 9.00/13.00. Non è escluso che altri istituti scolastici aderiranno alla campagna vaccinale nelle scuole lanciata dall’Asp. Intanto, l’Azienda Sanitaria continua ad organizzare centri vaccinali di prossimità nei vari comuni della provincia e, nello stesso tempo, a garantire la vaccinazione negli hub vaccinali.

