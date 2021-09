Madonna delle Grazie a Comiso: ultimi giorni

Appuntamenti Comiso

Ultimi giorni per l’Ottavario in onore di Santa Maria delle Grazie che, dopo la festa di domenica scorsa a Comiso, sta scandendo gli appuntamenti liturgici della parrocchia casmenea. Ieri, ad esempio, è stato il sacerdote Francesco Vicino a presiedere la celebrazione eucaristica in occasione della solennità della Natività della Beata Vergine Maria. Un appuntamento che, per forza di cose, ha assunto un significato particolare per tutti i parrocchiani. Oggi, dopo il Rosario delle 19, si prosegue con la celebrazione eucaristica delle 19,30 che sarà presieduta da don Francesco Forti, parroco della parrocchia San Giuseppe di Comiso. Domani, venerdì 10 settembre, sarà invece don Gero Manganello, direttore della pastorale giovanile dell’Arcidiocesi di Agrigento, a presiedere la santa messa vespertina a cui farà seguito un incontro con i giovani della parrocchia.Sabato, invece, la santa messa vespertina sarà presieduta da don Giuseppe Iacono, parroco della parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Comiso. Domenica, infine, giorno conclusivo dell’Ottavario, le celebrazioni eucaristiche delle 11 e delle 19,30 saranno presiedute dall’amministratore parrocchiale, il sacerdote Fabio Stracquadaini. Don Fabio e il comitato dei festeggiamenti hanno, intanto, rivolto un ringraziamento all’Amministrazione comunale, alle attività commerciali con i propri sponsor e a tutti coloro che, in qualsiasi modo, hanno collaborato alla buona riuscita dei festeggiamenti. A completare gli interventi di pulizia straordinaria tutt’attorno alla chiesa, penserà, invece, l’impresa ecologica Busso Sebastiano che gestisce il servizio di igiene ambientale sul territorio cittadino.

