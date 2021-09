Salute e benessere Diete

La dieta ghiotta dei 3 giorni per dimagrire subito è tra le diete d'urto o flash che aiutano a perdere rapidamente liquidi e peso. Si tratta di una dieta che aiuta a perdere peso senza rinunciare al cibo e senza patire la fame. Della dieta ghiotta dei 3 giorni, nota anche come dieta d'urto, in realtà esistono molte varianti. In effetti è una dieta ipocalorica che risulta efficace a breve termine. Alla base vi sono gli alimenti proteici in quanto richiedono una maggiore attivazione del metabolismo rispetto ai grassi e ai carboidrati. I cibi che contengono proteine comportano infatti un processo digestivo più laborioso, in media occorrono dalle 10 alle 12 ore al nostro organismo per assimilarle. Le proteine però affaticano i reni che devono lavorare di più per smaltirle, per cui è importante bere con regolarità per evitare un accumulo eccessivo di scorie che deriva da una alimentazione soprattutto a base di proteine. In particolare gli esperti consigliano di bere fino a 2 litri di acqua al giorno che corrispondono a circa 10 bicchieri.Con questa dieta ghiotta si possono raggiungere due risultati: sgonfiare la pancia e depurare l'organismo dalle scorie. Oltre alle proteine, il menù di questo regime dietetico prevede frutta e verdura e in minima parte anche carboidrati. Da evitare invece alcolici, bevande zuccherate, alimenti già pronti per l'uso quali sughi e salse, oltre ai dolci e a tutti gli alimenti grassi. Dopo i primi tre giorni di dieta ne seguono 4 relativi al mantenimento. Sebbene la dieta dei tre giorni non preveda in maniera esplicita la pratica di un'attività sportiva, camminare mezzora al giorno (non in questo periodo segnato dall'emergenza coronavirus) è di certo consigliabile.Dieta ghiotta dei 3 giorni per dimagrire subitoDieta ghiotta dei tre giorni: esempio di menùPrimo giornoColazione: è la stessa per tutti e tre i giorni. Si può scegliere latte parzialmente scremato (100 grammi), accompagnato da una tazzina di caffè con un cucchiaio di zucchero e una fetta biscottata oppure uno yogurt bianco, una tazza di thè verde e un frutto di stagione.Spuntino: yogurt magro alla frutta.Pranzo: una porzione tonno in scatola sgocciolato con pomodori o insalata fagiolini e 40 grammi di pane.Merenda: una spremuta d’arancia oppure un cioccolatino fondente da 10 grammi.Cena: petto di pollo alla griglia accompagnato da insalata mista condita con un cucchiaino d’olio di oliva oppure della zuppa di legumi.Secondo GiornoColazione e spuntini sono gli stessi del giorno precedente.Pranzo: formaggio light da spalmare (60 grammi) con insalata e pomodorini oppure stracchino (100 grammi) con spinaci bolliti conditi con olio e limone.Merenda: un quadratino di cioccolato fondente.Cena: una orata al cartoccio con broccoli lessi conditi con un cucchiaino di olio, oppure 200 grammi di merluzzo al vapore (200 grammi) accompagnato da broccoli sempre al vapore.Terzo GiornoA metà mattino potete fare uno spuntino con un frutto di stagione.Pranzo: 50 grammi di ricotta abbinato a un ortaggio a vostra scelta e una fettina di pane oppure dei pomodori fagiolini o insalata con un uovo sodo con 40 grammi di pane oppure ancora 120 grammi di formaggio light spalmabile accompagnato da due fette di pane tostato.Nel pomeriggio: uno yogurt magro alla frutta, cioccolatino fondente oppure un frutto di stagione.Cena: una mozzarella light da 125 grammi con una insalata verde mista oppure 100 grammi di bresaola con delle verdure grigliate e una fetta di pane integrale tostato.

