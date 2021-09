Alimentazione: è vero che la soia abbassa il colesterolo LDL?

Salute e benessere Alimentazione

La soia da sempre è considerato un alimento che abbassa il colesterolo LDL. La soia vanta questo effetto grazie alla presenza di particolari proteine, di cui la pianta è ricca, che inibiscono la formazione dei depositi di colesterolo all’interno delle arterie. La soia offre inoltre il vantaggio di essere molto versatile e di prestarsi a numerose preparazioni, oltre a poter essere lavorata sotto forma di tofu, di latte e di altri gustosi prodotti. Alimentazione: è vero che la soia abbassa il colestrolo LDL?Secondo uno studio pubblicato dall’American Journal of Clinical Nutrition, un consumo costante di soia può aiutare a ridurre del 10-15% la quantità di colesterolo cattivo nel sangue grazie alle sue proteine che impediscono all’LDL di depositarsi sulle pareti delle arterie. È molto facile utilizzare la soia in cucina grazie alla sua versatilità: può essere usata come legume nelle zuppe, o ridotta in farina per preparare la pasta e non si possono certamente dimenticare le bevande di soia, il tofu (il “formaggio” di soia) e i germogli di soia.Alimentazione e soia: cos'è il colesterolo LDL?Il colesterolo può essere allo stesso tempo una maledizione e una benedizione per il nostro corpo. È una sostanza grassa – più propriamente un lipide – che viene prodotta dal fegato ed è fondamentale per il funzionamento delle cellule e quindi di tutto il nostro organismo. Il colesterolo si distingue in colesterolo-LDL e colesterolo-HDL. Il primo tipo viene anche chiamato “colesterolo cattivo” perché tende a depositarsi sulle pareti dei vasi sanguigni formando delle placche che possono arrivare a ostruire le arterie con conseguenze gravi come l’arteriosclerosi e le malattie cardiovascolari. Il colesterolo-HDL, invece, è il “colesterolo buono” perché non si deposita nei vasi sanguigni e viaggia spedito verso il fegato dove verrà utilizzato per la produzione della bile.In una sana alimentazione è fondamentale, quindi, la distinzione tra colesterolo buono e quello cattivo perché l’obiettivo non è solo quello di abbassare il colesterolo cattivo ma anche di aumentare il livello di colesterolo buono.

