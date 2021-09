Alimentazione e colesterolo: le banane si possono mangiare o no?

Salute e benessere Salute

L'alimentazione quando si ha il colesterolo alto necessita di particolare attenzione, ci sono infatti alcuni alimenti che si possono mangiare e altri che non si possono mangiare. Chi ha il colesterolo alto può mangiare la banana? Alcuni nutrizionisti dicono che le banane si annoverano tra gli alimenti da limitare, altri invece dicono che sono dei frutti che non contengono colesterolo. Qual è la verità? Le banane non contengono assolutamente colesterolo, quindi sono adatte alla dieta del soggetto ipercolesterolemico. In generale la frutta non contiene colesterolo, quindi può essere assunta liberamente. Tutta la frutta è consigliata. L’importante è non esagerare con quella troppo zuccherata come le banane. Alcuni cibi possono contribuire ad abbassarlo. In linea di massima, seguire una dieta ricca di verdura, legumi, frutta e cereali integrali dovrebbe aiutarci a mantenere i livelli di colesterolo sotto controllo. Sono tanti gli effetti positivi che derivano dal consumo della banana.Basti solo pensare al fatto che rientra tra gli alimenti fonte di fosforo e vitamine importanti per la salute dello stomaco e per le difese immunitarie. Se consumata regolarmente riduce l’incidenza del tumore renale. Il tutto grazie all’elevata presenza di potassio. Una sola banana, infatti, contiene 396 milligrammi di potassio pari al 10% del fabbisogno giornaliero. I benefici della bananaLa banana apporta numerosi benefici all'organismo. Vediamo i più importanti:ha una funzione anti invecchiamento: la banana ha ottime proprietà antiossidanti, grazie alla presenza di flavonoidi e flavonoli in grado di prevenire e contrastare l'invecchiamento;fa bene ai muscoli, in quanto ricca di potassio, minerale indispensabile al corretto funzionamento del sistema nervoso, muscolare e cardiovascolare, e di magnesio, che contribuisce a rilassare i muscoli;aiuta il buon funzionamento dell'intestino: frutto astringente, utilissimo quindi da assumere durante episodi di diarrea, la banana è un ottimo alleato dell'intestino pigro ed è ricca di sostanze che aiutano la digestione, migliorando anche la capacità dell'organismo di assorbire il calcio;aumenta il senso di sazietà grazie alle fibre vegetali;è lo spuntino perfetto per gli sportivi, poiché ricca di potassio e sodio, i due minerali che vengono perduti maggiormente con la sudorazione. Inoltre fornisce ai muscoli i carboidrati di cui hanno bisogno e il suo contenuto di antiossidanti aiuta nel recupero;fa bene al cuore: il potassio, infatti, contribuisce a mantenere regolare il battito cardiaco e ha proprietà ipotensive, mentre il ridotto apporto di sodio aiuta a proteggere il sistema cardiovascolare dall'ipertensione;è una buona fonte di vitamina C: una banana di media grandezza fornisce circa il 15% dell'apporto giornaliero consigliato per la vitamina C, capace di combattere i radicali liberi, aiutare a prevenire le infiammazioni, contribuire alla formazione del collagene e aiutare a mantenere in salute i vasi sanguigni;migliora la concentrazione: il potassio, infatti, aiuta ad imparare, memorizzare meglio e ad avere una maggiore attenzione.Mangiare banane frequentemente in menopausa, secondo uno studio condotto negli Stati Uniti presso l'Albert Einstein College di New York e pubblicato dall'American Heart Association, ridurrebbe inoltre il rischio di ictus.Le banane fanno bene a chi porta avanti una dieta dimagrante? Le banane fanno bene a chi porta avanti una dieta dimagrante perché aumentano il senso di sazietà. Le fibre che contengono, infatti, riducono l’appetito e aiutano a sentire più a lungo un senso di sazietà. Le banane sono un vero toccata per chi vuole dimagrire in quanto hanno tante proprietà benefiche. Le banane, infatti, sono degli ottimi integratori naturali. I carboidrati presenti nelle banane forniscono ai muscoli l’energia necessaria per affrontare l’allenamento e gli antiossidanti favoriscono il recupero. Le banane aiutano anche a mantenere il tono muscolare.Le banane sono ricche di vitamina C. Per questo combattono l’azione dei radicali liberi. La vitamina A che contengono è un elemento fondamentale per la vista e per preservare cornea e membrana oculare. Le banane favoriscono la concentrazione e forniscono l’energia necessaria per lo studio. Il potassio, infatti, favorisce la memorizzazione e aiuta ad imparare meglio. Inoltre le banane contengono triptofano. E’ una sostanza che il corpo poi converte in serotonina, l’ormone del buonumore. Le banane sono anche ricche di ferro. Un elemento fondamentale per chi soffre di anemia o registra valori più bassi della norma. Le banane hanno un’alta concentrazione delle vitamine del gruppo B. Tra quelle in esse contenute, in particolare, troviamo la vitamina B2 ottima per la salute di capelli, unghie e pelle. Presenti inoltre la vitamina PP e la B6 fondamentali per la regolazione degli ormoni. Le banane rafforzano le ossa. Diversi studi hanno dimostrato che le banane migliorano la capacità delle ossa di assorbire calcio.

