5 alimenti per abbassare il colesterolo in modo naturale

L'alimentazione giusta può aiutare ad abbassare il colesterolo, ecco alcuni consigli utili e 5 alimenti che aiutano ad abbassare il colesterolo in modo naturale. Prima di vedere i 5 alimenti, topinambur, olio extra vergine di oliva, succo di limone, soia e pesce, che aiutano ad abbassare il colestrolo vediamo cos'è e i vari tipi di colesterolo. Il colesterolo è un lipide, ovvero una sostanza grassa, prodotta naturalmente dal fegato, indispensabile per il perfetto funzionamento dell’organismo e per la riproduzione delle cellule. Tuttavia, come è noto, esistono due tipi di colesterolo: quello HDL, detto anche buono, poiché viene utilizzato dal fegato per la produzione della bile ed è necessario per mantenersi in buona salute, e quello LDL, il cosiddetto cattivo, che si deposita sulle pareti delle arterie provocando spesso problemi e patologie cardiovascolari anche piuttosto gravi. L’alimentazione deve essere quindi calibrata e studiata con la massima attenzione, privilegiando innanzitutto i prodotti freschi e naturali, al fine di abbassare il livello di colesterolo LDL e, al contempo, incrementare il colesterolo HDL.5 alimenti per abbassare il colesterolo: Il topinambur è un tubero molto apprezzato per le sue proprietà benefiche: oltre ad abbassare il colesterolo LDL, infatti, è un disintossicante naturale, ricco di vitamine e sali minerali, nonché ipocalorico. Inoltre, risulta un alleato importante anche per chi soffre di disturbi del pancreas o di diabete, perché contiene inulina, un polimero glucidico che non favorisce la formazione di insulina.L’olio extra vergine di oliva è ricco di grassi insaturi che aumentano la produzione di colesterolo buono e abbassano quello cattivo, e una dieta equilibrata e naturale dovrebbe includerne almeno due o tre cucchiai al giorno, preferibilmente a crudo.Il succo di limone è un disintossicante naturale molto potente, previene i fenomeni di ossidazione delle cellule e la formazione di placche di colesterolo sulle arterie. Contribuisce inoltre a mantenere il giusto equilibrio delle sostanze grasse nel sangue, abbassando il livello del colesterolo LDL e aumentando il colesterolo HDL, oltre ad essere naturalmente ricco di vitamina C.La soia è nota per essere uno degli alimenti che più di ogni altro contribuiscono alla diminuzione del colesterolo LDL. Questo effetto è dovuto alla presenza di particolari proteine, di cui la pianta è ricca, che inibiscono la formazione dei depositi di colesterolo all’interno delle arterie. La soia offre inoltre il vantaggio di essere molto versatile e di prestarsi a numerose preparazioni, oltre a poter essere lavorata sotto forma di tofu, di latte e di altri gustosi prodotti.Pesce: gli amanti dei piatti a base di pesce hanno molte opportunità, tra cui quella di gustare spesso il salmone, ricco di acidi Omega3 e quindi in grado di abbassare naturalmente il colesterolo cattivo e di ridurre la formazione di depositi nelle arterie.

