Covid Italia, 4.720 nuovi casi e 71 morti Covid Italia, 4.720 nuovi casi e 71 morti

ROMA - Tornano a salire i casi Covid in Italia. Dai 3.361 del 6 settembre si sale ai 4.720 del 7, ma con più del doppio dei tamponi processati, 318.865 tanto che il tasso di positività cala all’1,28%. Impennata dei decessi; secondo i dati del ministero della Salute sono 71 (il 6 settembre erano stati 52), dato anche legato ad un ricalcolo dei deceduti di Campania e Sicilia.I guariti sono 6.877, gli attualmente positivi crescono toccando quota 133.787 in calo di 2.233. Lievissimo incremento (+5) dei ricoveri nei reparti ordinari con 4.307 degenti, 13 pazienti in più nelle terapie intensive e che salgono a 563 con 40 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 128.917 persone. Sicilia sempre prima per numero di contagi (875), seguita da Veneto (583) e Lombardia (510).

