Ragusa, oggi a San Giacomo si celebre la Beata Vergine Maria

Cade oggi la festa della natività della Beata Vergine Maria. Un momento speciale per la comunità dei fedeli di San Giacomo-Bellocozzo, frazione rurale di Ragusa, che rientra nel contesto dei festeggiamenti in onore della Beata Maria Vergine di Lourdes tuttora in fase di svolgimento. Oggi, in particolare, dopo la recita del Rosario delle 18,30, ci sarà la celebrazione eucaristica che alle 19 sarà presieduta da padre Giuseppe Pecorella dei frati minori cappuccini, sacerdote della chiesa “Sacra Famiglia” di Ragusa. Ieri, la giornata è stata animata dai seminaristi della diocesi che, tra l’altro, guidati dal rettore del seminario diocesano, il sacerdote Gianni Mezzalsalma, si sono intrattenuti, oltre che con il parroco, don Santo Vitale, e con don Gino Scrofani, con alcuni fedeli della comunità locale che hanno accolto i giovani che stanno seguendo un cammino per diventare sacerdoti con grande letizia.I festeggiamenti proseguono domani, 9 settembre, con la recita del Rosario delle 18,30 mentre la celebrazione eucaristica delle 19 sarà presieduta da padre Joseph Muamba Bulobo dei Servi del figlio di Dio, sacerdote della chiesa di San Pier Giuliano Eymard di Ragusa. Venerdì, poi, sarà la volta, dopo la recita del Rosario, di padre Gianni Iacono dei frati carmelitani scalzi, sacerdote del santuario Madonna del Carmelo di Ragusa, che presiederà la celebrazione eucaristica delle 19. L’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale a Ragusa, si sta occupando di portare avanti un’azione di pulizia straordinaria su tutto il territorio attorno alla parrocchia così da garantire un adeguato decoro nei luoghi interessati dalle celebrazioni.

