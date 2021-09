iPhone 13 avrÃ  una connessione satellitare LEO

Tecnologie Apple

iPhone 13 potrebbe arrivare a settembre e parlerà con i satelliti. Il prossimo smartphone di Apple verrà svelato entro la fine del mese in versione da 1 TB e del sensore LiDAR su tutti i modelli. In una nota agli investitori, l'analista esperto di affari di Apple, Ming-Chi Kuo, ha affermato che l'iPhone 13 sarà il primo smartphone dell'azienda con connessione satellitare. Secondo Kuo, il prossimo modello potrà connettersi direttamente ai satelliti in orbita terrestre bassa (LEO) grazie ad un chip Qualcomm personalizzato. I satelliti LEO sono conosciuti per essere la spina dorsale del servizio internet Starlink di Elon Musk, che si basa su centinaia di ripetitori per far rimbalzare il segnale verso ricevitori casalinghi, una sorta di router, utili in quelle zone non servite da connessioni terrestri. Alcune voci e indiscrezioni indicano che la serie iPhone 13 sarà lanciata ufficialmente il 14 settembre separatamente dal lancio ufficiale degli Apple Watch Series 7.Infatti, sembra che il gigante della tecnologia con sede a Cupertino, rilascerà Apple Watch Series 7 in un secondo momento. La causa del ritardo nella produzione potrebbe essere il nuovo display più grande. La nuova serie di iPhone 13 sarà composta da quattro modelli: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. iPhone 13 sarà molto simile alla serie iPhone 12 con un importante aggiornamento segnalato in questi anni da tutti gli utenti/clienti iPhone. La batteria avrà una maggiore durata rispetto alle versioni precedenti.

