Tumori ematologici: leucemie, linfomi e mielomi: ricerca e cure

I tumori ematologici, tra cui leucemie, linfomi e mielomi, rappresentano quasi l’8% di tutti i tumori maligni e, solo nel 2020, si sono stimati circa 29.000 nuovi casi nel nostro Paese. A settembre, in occasione del mese di sensibilizzazione ai tumori ematologici, Janssen Oncology presenterà la campagna “Diamo voce al futuro”, patrocinata da AIL - Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma, per sensibilizzare l’opinione pubblica sui tumori del sangue. Il lancio della campagna rappresenterà un’occasione per il confronto tra i principali attori attivi in ambito ematologico per fare il punto sui risultati della ricerca in quest’area terapeutica, sottolineare l’importanza di non trascurare le cure e per approfondire le politiche per la lotta ai tumori.Parteciperanno:Paolo Corradini, Direttore della Divisione di Ematologia della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e Cattedra di Ematologia dell’Università degli Studi di MilanoFranco Locatelli, Presidente Consiglio superiore di Sanità e Direttore del Dipartimento di Onco-Ematologia e Terapia Cellulare e Genica, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di RomaSergio Amadori, Presidente AIL - Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mielomaLoredana Bergamini, Direttore Medico Janssen ItaliaConduce: Alma Grandin, giornalista TG1 – Rai

