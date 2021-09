Salute e benessere Salute

La dieta Mediterranea e i nuovi benefici per l'uomo scoperti con una nuova ricerca. La dieta Mediterranea è la dieta ideale da seguire a settembre dopo le vacanze. La dieta mediterranea è da sempre oggetto di studi e ricerche e non a caso riconosciuta nel 2010 Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Un ultimo studio sulla famosa dieta Mediterranea mostra nuovi benefici per l'uomo ed in particolare mostra risultati promettenti per contrastare e migliorare la disfunzione erettile, un problema che spesso si manifesta negli uomini adulti che soffrono di ipertensione.La dieta Mediterranea: scoperti nuovi benefici per l'uomo: disfunzione erettile e flusso sanguignoMolti studi hanno già dimostrato che seguire una dieta sana ed equilibrata - poca carne rossa e latticini, ma pesce, cereali (meglio integrali), molta frutta e verdura e olio d'oliva -, svolge un ruolo nel mantenimento di vari parametri di salute vascolare e, pertanto, di qualità della vita. Ora, da una nuova ricerca condotta dall'Università di Atene e presentata al Congresso ESC 2021 della European Society of Cardiology, risulta che negli uomini di mezza età con ipertensione, riduce i problemi di flusso sanguigno che sono direttamente collegati alla disfunzione erettile. Inoltre, alza i livelli di testosterone. I ricercatori hanno preso in esame 250 uomini di età media di 56 anni che soffrivano di ipertensione e disfunzione erettile per esaminare se le loro abitudini alimentari fossero correlate alla forma fisica, ai livelli di testosterone, al flusso sanguigno, alla rigidità arteriosa.La dieta mediterranea, scoperti nuovi benefici per l'uomo: dieta e sportIl consumo della dieta mediterranea è stato valutato dalle risposte a un questionario in base al quale i partecipanti ricevevano un punteggio da 0 a 55: più i valori erano alti e più indicavano una maggiore aderenza alla dieta. La capacità di esercizio fisco, invece, è stata valutata con un test su tapis roulant, mentre il testosterone è stato misurato in campioni di sangue prelevati prima delle 09:00. Inoltre, è stata misurata la salute vascolare: i valori più alti indicavano arterie più rigide, associate a un aumentato rischio di eventi cardiaci. Infine, la gravità della disfunzione erettile è stata valutata dai ricercatori utilizzando un questionario - Sexual Health Inventory for Men (SHIM), dal quale hanno rilevato che gli uomini con un punteggio più alto nella dieta mediterranea avevano anche una riserva di flusso coronarico e testosterone più elevati e, pertanto, migliori prestazioni erettili.«Nel nostro studio, il consumo di una dieta mediterranea veniva collegato a una migliore capacità di esercizio fisico, arterie e flusso sanguigno più sani, livelli più elevati di testosterone e prestazioni erettili - conclude Athanasios Angelis dell'Università di Atene, autore dello studio -. E sembra credibile che seguire la dieta mediterranea possa migliorare il problema della disfunzione erettile, migliorando la funzione dei vasi sanguigni e limitando il calo del testosterone che si verifica agli uomini di mezza età».

