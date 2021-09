Moda e spettacolo

Rosalinda Cannavò lancia il format "Fragola e Panna"

Rosalinda Cannavò alias Adua Del Vesco ed ex protagonista del Grande Fratello Vip, ha lanciato un progetto a cui sta lavorando da tempo e che le sta particolarmente a cuore. “Fragola e Panna”, le IG stories dedicate a chi soffre di disturbi del comportamento alimentare. Rosalinda ha creato su Instagram questo format che sarà articolato in una serie di episodi in cui si parlerà di disturbi dell’alimentazione. L’attrice ha più volte raccontato di aver sofferto di questi disturbi e per questo motivo ha deciso di utilizzare il canale social Instagram per sensibilizzare le persone verso questo tema molto delicato e di aiutare chi soffre di questo disturbo alimentare #DCA

