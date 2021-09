Moda e spettacolo New York

Morto l'attore di "Wire" Michael K. Williams Morto l'attore di "Wire" Michael K. Williams

L'attore Michael K. Williams, noto per aver interpretato Omar Little in The Wire, è stato trovato morto lunedì all'età di 54 anni. Il dipartimento di polizia di New York ha riferito a BuzzFeed News che Williams è stato trovato morto nel suo appartamento di Brooklyn lunedì pomeriggio. Solo pochi giorni fa, l'attore americano annunciava che si sarebbe unito al prossimo film biografico su George Foreman nei panni dell'allenatore del pugile, Doc Broadus. FOTO I-FILMSolinee

L'attore Michael K. Williams, noto per aver interpretato Omar Little in The Wire, è stato trovato morto lunedì all'età di 54 anni. Il dipartimento di polizia di New York ha riferito a BuzzFeed News che Williams è stato trovato morto nel suo appartamento di Brooklyn lunedì pomeriggio. Solo pochi giorni fa, l'attore americano annunciava che si sarebbe unito al prossimo film biografico su George Foreman nei panni dell'allenatore del pugile, Doc Broadus. FOTO I-FILMSolinee